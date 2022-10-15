الغرف السياحة: تطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق نوفمبر المقبل.. فيديو

قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر تتواجد في المحافل الدولية بشكل مكثف للترويح لمقاصدها السياحية.



وأضاف علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "نعطى صورة جيدة بأن هناك مقصد مطلوب ومستمر وهناك أمن وأمان في الدولة المصرية"، لافتا: "توسيع دائرة التسويق السياحي تستلزم إيجاد أسواق لم تكن معتادة المجئ إلى مصر".

أوضح: "ذهبنا إلى أسواق أمريكا اللاتينية وشرق آسيا وهما مقصدان مهمين جدا وبهم نسبه كبيرة شغوفة إلى زيارة أرض الكنانة ورؤية الآثار الفريدة من نوعها"، مؤكدا: ".

وأشار علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية،: "الحد الأدنى لأسعار الإقامة في الفنادق تم إقراره العام الماضي وسيتم تطبيقه في نوفمبر المقبل"، موضحا: "هناك تكليف لـ وزارة السياحة مع اتحاد الغرف السياحية وغرفة الشركات والفنادق بوضع توصيات للتحقيق مع أي منشأة سياحية تثبت أنها تقوم بحرق الأسعار لأخذ قرار فوري ضدها".