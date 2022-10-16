صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت.. والأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد بهذه المناطق| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، أمس السبت، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا، نرصد أبرزها في التقرير الآتي:

هل دخلت مصر حزام الزلازل .. القومي للبحوث الفلكية يجيب

أكد الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن مصر لم تدخل فى حزام الزلازل وليس متوقعا أن تدخل فيه.



60% .. مفاجأة بشأن استيراد السيارات | فيديو

قال محمود خيري، خبير السيارات، إن الإعفاءات على سيارات المصريين المستوردة تساوي 60% من سعر السيارة.



تدخل رئاسي .. زراعة النواب : حل جذري غدا لأزمة الأعلاف | فيديو

أكد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه سيكون هناك حل جذري لأزمة الأعلاف غدا بعد فيديوهات إعدام الكتاكيت .



حرام أكل الناس.. شاهد| صدمة أحمد موسى على الهواء بسبب إعدام الكتاكيت

تعرض الإعلامي أحمد موسى، لصدمة بسبب فيديوهات إعدام الكتاكيت بسبب عدم توافر الأعلاف، قائلا: "حرام .. أكل الناس يتعدم كده إزاي".



مفيش حظر بيع.. وزيرة الهجرة: المواطن مش هيدفع جمارك على السيارة المستوردة

علقت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على قانون استيراد السيارات للمصريين في الخارج بدون جمارك أو ضرائب .



لا تشمل تذاكر الطيران.. معلومات تهمك لوعايز تعمل عمرة بـ 4400 جنيه|فيديو

أكد عادل حنفي نائب رئيس اتحاد المصريين بـ السعودية، أن منصة نسك السعودية فتحت أبوابها لاستقبال جميع المصريين لأداء العمرة وقدمت تيسيرات وباقات متنوعة بقيمة 840 ريالا سعوديا لـ العمرة.



منخفض جوي.. الأرصاد تحذر: أمطار وبرق ورعد على هذه المناطق الليلة

كشفت إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة خاصة بمحافظة الإسكندرية.



هذا السلوك | رئيس شعبة الأرز يكشف سببًا رئيسيًا لزيادة سعر الكيلو

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن مضارب القطاع الخاص دخلت المنظومة الخميس الماضي.

ياسمين عز: أنا مش ملطشة.. وبَكره فبركة التصريحات

ردت الإعلامية ياسمين عز، على التصريح الذي وصفته بالمفبرك لها ويتضمن: «لو جوزك على علاقة بواحدة تانية؛ معناها إنه راجل محبوب».