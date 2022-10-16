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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير الحرب الكيميائية : التوجه المصري هو خفض الانبعاثات الكربونية من خلال المشاريع القومية التي أقامتها الدولة

صدى البلد

قال اللواء عبد الحميد سيد أحمد مدير الحرب الكيميائية؛ إن القوات المسلحة تساهم بشكل كبير في الإعداد  بمشاركة كافة الأجهزه المعنيه في  وذلك لا أهمية  الحدث بالنسبة  للعالم  ولكيفية  التغيرات المناخية.

أضاف اللواء عبد الحميد خلال لقاءه في برنامج أخر النهار مع الإعلامي محمد الباز المذاع على قناة النهار الفضائية؛ أن بعض المشاكل البيئية  للتغيرات  بشكل غير مباشر؛ وتم الإشتراك من قبل ممثل وزارة الدفاع في اللجنة العليا  برئاسة مجلس  للإستعداد للمؤتمر بشكل  لكي يظهر بصورة طليق بمصر والمصريين والجمهورية الجديده .

أوضح مدير الحرب الكيميائية أن الإستراتيجية الوطنية  لتغير المناخ تشارك في إعداد المؤتمر لدراسة رؤية مصر للمناخ في 205‪ وذلك من خلال الدراسة وإبداء الرأي والمراجعة الأمنية لكل الجهات مع جهاز المخابرات العامه و هيئة الرقابة الإدارية والأمن  كما يتم دراسة التقارير  التي سيتم إصدارها.

وتابع أن مجلس الوزراء دافع  في هذا الإتجاه لتحقيق الفائده التي تعم على العالم  ويهم القارة الأفريقية مضيفا أن لابد أن العالم كله يرى في مصر أنها ترى جميع الاتجاهات للحد من الإنبعاثات الكربونية في المحافظه على  وكذلك لتحقيق الطفرة التي نريدها  خلال إنشاء مشاريع قومية تقلل من الإنبعاثات الكربونيه مثل مشروع محور قناة السويس محور تنمية قناة السويس وميناء بورسعيد الجديده .

ونوه إلى أن كل الخبرات والإمكانيات التي إكتسبتها الدوله المصرية والقوات  وبدأنا الإستفادة منها لأننا نخوض فاعليات ومؤتمرات علاوة على المشاكل البيئية التي نتصدى لها بالتعاون مع وزارة البيئة  بالتنفيذ والإشراف ونتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال؛ مشيرا إلى أننا نغطي شريحة كبيره في التنميه الإقتصادية والصناعة لأن هذا هو التوجه المصري هو أن تكون من الدول المؤثره في تخفيض حجم الإنبعاثات الكربونية.

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