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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول دفعة جديدة من أطباء البرتوكول لتوقيع الكشف الطبي على المرضى

مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام

وصل إلى مستشفى العريش العام، محافظة شمال سيناء،   دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة. 
 

وأكد الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 15
طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في  مختلف التخصصات الطبيه وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من اليوم السبت وحتي الجمعة المقبلة.

                                                                            

_ تخصص جراحة  اشعه تشخيصيه.             
د. احمد جميل ابراهيم              _تخصص جراحه مخ واعصاب.                                                  
د. محمد رجب فرج.      ود. عمرو محمد سعيد
_تخصص جراحة قلب وصدر
د. محمود محمد ابراهيم  ود. محمد سامي عبدالله  

_ تخص  جراحة عامة .
 د. تامر السعيد النعيمي  ،و د. علاء الدين رمضان  علي                                                              
_تخصص تخدير .

د.كريم محمد أبو زيد  .  

تخصص عظام.                                           
د.محمد محسن أبو الفتوح  .     
  د. احمد صلاح الدين عثمان

_تخصص جراحة قلب وصدر
د. محمود محمد ابراهيم    ود. محمد سامي عبدالله   
           
_تخصص جراحه اشعة

د. احمد محمد سلامه
_تخصص_جراحه_عيون.                            
د. محمد احمد مصطفي                                                              
_تخصص جراحه طب أورام 
د. امر الله عبد المنعم  
_تخصص جراحه أوعية دموية                                                        
د.شريف محمد حسين                                     
_تخصص_جراحه يد وتجميل
د.  مني جلال صلاح . 

 

أساتذة الجامعات

 

أضاف د طارق شوكه، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.
 

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العريش الأطباء دفعة مستشفي الكشف الطبي

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