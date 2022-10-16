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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام سعيد تنتهي من تصوير مشاهدها في فيلم ما بعد الجنون

ريهام سعيد
ريهام سعيد

انتهت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد من تصوير مشاهدها في فيلم  ما بعد الجنون للمخرج عادل أديب.

وتخوض ريهام سعيد  تجربة سينمائية بفيلم ما بعد الجنون ؛ وهو من  إخراج عادل أديب  ويشارك في البطولة كل من محمود حميدة وريهام سعيد  وبسمة وشيرين رضا ومحمد الجوهرى و لأول مرة مشاركة المطرب مسلم.

وتشارك الاعلامية ريهام سعيد في اكبر قافلة طبية في شمال سيناء برعاية مجلس الوزراء وسيادة اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء  بالتعاون مع جمعية  صناع الخير و موسسه مجلس القبايل و العائلات المصرية .

وتقدم القافلة العديد من الخدمات الصحية للمواطنين مجانا  بكافة التخصصات و تتضمن إجراء الكشف وإجراء الاشعة وصرف الأدوية مجانا و التحويل للمستشفيات .

وتضم القافلة العديد من التخصصات الطبية منها الأنف والأذن والرمد وجراحة التجميل و المخ الأعصاب والعيون  .

كما اقوم ايضا بتوزيع  كراتين  كراتين للغذاء و أشجار زيتون للمزارعين.

وتصدرت الإعلامية ريهام سعيد تريند جوجل وفيس بوك بعد حلقتها مع عروس الإسماعيلية .

وجاء اسم ريهام سعيد  تريند على جوجل كرائج في البحث ؛ كما كان أيضا رائج اسم ريهام سعيد صبايا الشمس .

وحلت عروسة الاسماعيلية برفقه والدها ضيوف علي ريهام سعيد في حلقة الامس .

ريهام سعيد والطفلة منة:

كشفت الإعلامية ريهام سعيد خلال حلقتها في برنامج صبايا الشمس الذي يذاع علي قناة الشمس عن لقائها مع والده الطفلة منة بعد سقوطها من الدور الثالث في المدرسة ووفاتها.

وتحدثت والده الطفلة منة عن أسرار وكواليس الساعات الأخيرة  ؛ حيث قالت انها كانت حاسة انها هتموت ورايحة للجنة .

تابعت :" كانت بتصقف وهي رايحة المدرسة وعرفت سبب فرحتها لما ماتت انها رايحة الجنة ".


أولى حلقات ريهام سعيد :

قدمت الإعلامية ريهام سعيد أولا حلقات موسم برنامجها الجديد بمحتوى أكثر تنوعا من خلال برنامج «صبايا الشمس»،  ويعد امتدادا لبرامجها الاجتماعية الأكثر تفاعلا وخاصة فى مجال العمل التطوعى والإنسانى والعلاج المجانى للآلاف من الحالات المرضية .

وخلال الحلقة الأولى أعربت الإعلامية ريهام سعيد عن سعادتها الشديدة لعودة برنامجها مرة أخرى، حيث إنها تقدم البرامج التلفزيونية لأكثر من 23 عام، مشيرة إلى أن عودتها هذه المرة بمحض إرادتها الكاملة، حيث يعد عودة البرنامج بعد توقيف جاء بإرادتها وليس بسبب مشاكل أو أزمات، إذ تراجعت عن اعتزالها الإعلامى للعودة ببرنامج «صبايا الشمس».

مواعيد صبايا الشمس :

«صبايا الشمس» تقدمه الإعلامية ريهام سعيد على فضائية الشمس وتم الاستقرار على المواعيد الجديدة لعرض حلقات البرنامج لتصبح في التاسعة مساء أيام السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع.

ريهام سعيد ما بعد الجنون فيلم ما بعد الجنون

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