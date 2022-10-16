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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | اليوم.. انطلاق ندوة «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل» بجامعة عين شمس.. وحفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن بنك المعرفة المصري ومعايير البحث العلمي

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي تنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

بحضور وزاري.. حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ اليوم

يعقد حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ ، تكريم الطلبة الفائزين بالمشروعات ، وافتتاح المرحلة الثانية من المبادرة ، والتي تتضمن تدريب 20 متدربا مشاركا من الدول الإفريقية و100 من شباب الجامعات من المحافظات المختلفة.

 

شاهده الآن ... المريخ الكوكب الآحمر يزين السماء

نشهد الآن ظاهرة جديدة وهى اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في مشهد يترقبه  جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

حقوق القاهرة توجه تعليمات هامة لطلاب الفرقة الأولى

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، انه على جميع طلاب الفرقة الأولي الذين لم يقدموا أوراق التنسيق الخاصة بهم حتى الآن التوجه إلي شؤون الطلاب وتقديم الأوراق للأهمية.

 


اليوم.. انطلاق ندوة «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل» بجامعة عين شمس

ينظم قطاعا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "مصر الرقمية ... التحول إلى مجتمع رقمي متكامل"، وذلك ضمن فاعليات "الموسم الثقافى والفنى للجامعة" بمشاركة الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

 

 

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