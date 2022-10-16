أخبار التعليم | اليوم.. انطلاق ندوة «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل» بجامعة عين شمس.. وحفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي تنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

يعقد حفل تكريم خريجي المرحلة الأولى لمبادرة رواد المناخ ، تكريم الطلبة الفائزين بالمشروعات ، وافتتاح المرحلة الثانية من المبادرة ، والتي تتضمن تدريب 20 متدربا مشاركا من الدول الإفريقية و100 من شباب الجامعات من المحافظات المختلفة.

نشهد الآن ظاهرة جديدة وهى اقتران القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، انه على جميع طلاب الفرقة الأولي الذين لم يقدموا أوراق التنسيق الخاصة بهم حتى الآن التوجه إلي شؤون الطلاب وتقديم الأوراق للأهمية.



اليوم.. انطلاق ندوة «التحول إلى مجتمع رقمي متكامل» بجامعة عين شمس

ينظم قطاعا شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "مصر الرقمية ... التحول إلى مجتمع رقمي متكامل"، وذلك ضمن فاعليات "الموسم الثقافى والفنى للجامعة" بمشاركة الدكتور المهندس عمرو طلعت وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.