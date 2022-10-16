سكان وسط البلد والمترددون عليها يشكون من انتشار الباعة الجائلين بشكل عشوائي

أرسل القارئ أحمد عبد الرحمن شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد.

وقال في شكواه نعاني نحن العاملين بمنطقة وسط البلد وتحديدا منطقة الإسعاف من انتشار الباعة الجائلين بائعي ملابس البالة وافتراشهم الارصفة بشكل كبير دون اي تدخل من حي بولاق أبو العلا مما يتسبب في زحام شديد بالمنطقة وتكدس السيارات بسب هذا الزحام بالإضافة إلي المظهر غير الحضاري بهذه المنطقة.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة وفض التكدس اليومي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.