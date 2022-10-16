أخبار التكنولوجيا| لو بتشتري موبايل جديد.. متدفعش فلوس بدون هذه المواصفات.. وأخطر 6 أخطاء تفعلها في واتساب

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

يرغب الكثيرين في اقتناء هاتف ذكي من شركة سامسونج، حيث تتمتع هواتف سامسونج الذكية بشهرة واسعة بين المسخدمين، حيث تعتبر الشركة الأفضل في هواتف أندرويد على مستوى العالم، إلا أن أسعار هواتفها غالبا ما تكون مرتفعة، ولكن هناك بعض الهواتف ذات السعر المناسبن التي يمكن شرائها.



يبحث الكثير من المستخدمين عن هاتف ذكي بإمكانات متميزة وسعر رخيص في المتناول، حيث أن أسعار الهواتف الذكية من الفئة الشبابية والرائدة تكون مرتفعة للغاية، ولا تناسب الكثير من المستخدمين، إلا أن هناك العديد من الهواتف التي تجمع بين المواصفات الجيدة والسعر الرخيص.

مع الإنتاج الكبير والمتنوع الذي تقوم به شركات الهواتف الذكية في الأسواق، أصبح من الصعب للغاية على الكثير من المستخدمين تحديد الهاتف الذكي المناسب لهم عند شراء هاتف جديد ، حيث تصدر الهواتف بمواصفات متغايرة مع اختيارات كثيرة تشتت راغبي الشراء.



يعد تطبيق واتساب WhatsApp هو تطبيق المراسلة الأشهر في العالم، ويتميز بأنه يضم أكبر عدد من المستخدمين على الإطلاق بحوالي 2 مليار مستخدم، كما يتم استخدامه لأغراض متعددة للغاية منها العمل والدراسة وكذلك الدردشة مع العائلة والأصدقاء.



تعد مشكلة نقص المساحة الداخلية في هواتف آيفون واحدة من أكثر المشكلات المؤرقة للمستخدمين، حيث يصبح من المستحيل القيام بأي شيء تقريبًا بدون مساحة تخزين كافية، من تنزيل التطبيقات إلى التقاط المزيد من الصور ومقاطع الفيديو.



تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق هاتف جديد بإمكانات جبارة خلال الفترة المقبلة، من خلال علامتها التجارية الفرعية ريدمي، حيث سيصدر الهاتف تحت اسم Xiaomi Redmi K60 Ultra ، ضمن سلسلة هواتف مجموعة Redmi K60 ، حيث سيكون الهاتف الأكثر تميزا مع سعر مناسب .