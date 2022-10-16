برلماني: الطفرة التي حدثت في شبكة الطرق والمواصلات تناسب تحديات القرن الـ21

قال النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، عن حزب مستقبل وطن إن مصر ظلت عقودا طويلة، تعاني الازدحام المروري والتكدس، وافتقاد وجود شبكة طرق حيوية وانسيابية، تناسب مشاريع التنمية الضخمة وتسهل عملية الحركة والانتقال والتجارة الداخلية.

ونوه محسن، في تصريح له أمس، بالطفرة التي شهدتها البلاد في مجال البنية التحتية والطرق والمواصلات، فمصر اليوم تمتلك شبكة من الطرق والمحاور والكباري، مصممة بأحدث النظم العالمية وتناسب التحديات، وخطة التنمية الشاملة وآفاق القرن الـ21 وهو ما يحسب للرئيس السيسي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى ما كشفه الرئيس السيسي بنفسه عن خطة التطوير الخاصة بالحركة داخل القاهرة الكبرى، والتي تشمل إنشاء محاور موازية للطريق الدائري، وشبكة طرق داخل كل كتلة سكنية تخدمها، وهو ما يقضي على الزحام والتكدس بالقاهرة الكبرى لعقود قادمة، ويحسب للرؤية المستقبلية للقيادة السياسية للرئيس السيسي.

واختتم النائب احمد محسن، بالإشارة إلى ما تشهده مصر من نقلة تنموية كبيرة وغير مسبوقة في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية وعلى مستوى الطرق والمواصلات، فمصر تنتقل للجمهورية الجديدة بأيدي ورؤى وطنية وتتغلب على كافة مشاكلها.