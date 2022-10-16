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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رامي عادل: فوز الأهلي على المنستيري خطوة في طريق التتويج بلقب أفريقيا

الاهلي
الاهلي

أكد رامي عادل لاعب منتخب مصر السابق، أن فريق الأهلي يستحق الفوز على الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأهلي we السلام، ضمن إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف رامي عادل خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري في مباراة الذهاب والتي أقيمت بتونس كانت العامل الأساسي في تأهل الأهلي لدور المجموعات وهو ما منح لاعبي الفريق الثقة في مباراة الأمس.

وتابع، أن فوز النادي الأهلي أمام الاتحاد المنستيري مهم خلال مشواره نحو التتويج لبطولة دوري أبطال أفريقيا من أجل إسعاد جماهيره بعد فقدان بطولة الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وأشار رامي عادل، أن النادي مازال يحتاج للعديد من الصفقات المتميزة، من أجل المنافسة علي جميع البطولات، مؤكداً أن شادي حسين صفقة متميزة للنادي الأهلي فهو مهاجم متميز وأرقامه مع سيراميكا كليوباترا مميزة.

وعن برونو سافيو لاعب الأهلي قال رامي « أن اللاعب يملك مهارات فردية مميزة فهو إضافة كبيرة للنادي الأهلي، وظهر ذلك في لمسات للكرة في مبارياته مع الفريق.

وبسؤاله عن أفضل مدافع في مصر، قال رامي« أفضل مدافع في مصر محمود الونش لاعب الزمالك لما يملكه اللاعب من مقومات تجعله متفوقاً عن الجميع».
 

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