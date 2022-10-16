هدية ربنا ليا.. مصطفى حجاج يكشف سر نجاحاته مع هاني محروس| فيديو

خاص لصدى البلد..

كشف النجم مصطفي حجاج تفاصيل تعاونه مع المنتج ومهندس الصوت هاني محروس والنجاحات الكبيرة خلال الفترة الماضية .

وقال مصطفي حجاج خلال ندوته في موقع صدى البلد :" هاني محروس هدية من ربنا ليا؛ فهو يساعدني كثيرا في الاغاني ما بين الإنتاج وهندسة الصوت والاختيارات ".

وتابع مصطفي حجاج :" كنا متوقعين النجاح خاصة اننا بنتعب أوي علي شغلنا وعلي الأغنية وبنحاول اكتر من مرة لحد ما نستقر على أغنية ".

وأضاف :" المخاطرات حلوة ؛ وبحب اني اخد المخاطرة ومعملش المضمون علي طول وبيساعدني في ده هاني محروس ".

مصطفى حجاج يتحدث عن ألشات أحمد سعد بتعجبني



حل النجم مصطفى حجاج ضيفا على موقع صدى البلد ، وذلك لتكريمه عن اعماله الأخيرة والتي كان اخرها اغنية غربلت البر كله.

وتحدث مصطفى حجاج عن حبه لالشات الفنان أحمد سعد حيث قال :" بحب ألألش بتاع أحمد سعد خاصة ألشة " عارف أحمد السقا ، انا ساكن في السقا الللي فوقيه".

وأضاف :" شعرت بضياع الأمل مني بعد نجاح اغنية يابتاع النعناع يامنعنع ، حيث حققت نجاح كبير وخفت بعد ذلك ان لا استمر في نفس النجاح".

أغنية "غربلت البر كله"

تصدرت اغنية "غربلت البر كله" للنجم مصطفى حجاج، تريند محرك البحث الشهير جوجل وذلك بعد طرحها بأيام قليلة.

الأغنية من كلمات ناصر جلال، وألحان: مصطفي حجاج، توزيع شودز، ميكس وماستر: هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: "غربلت البر كله ما لقتش ولا صاحب، الضم معاه شكوتي، وامشى معاه واتعاجب، تعبت من وحدتي، وفى العذاب راكب، يسوقني قطر الزمن، على قلة النايب، يا للى الزمان راقلكم، وجرحتوا ناس منكم".

وأوضح المنتج هاني محروس، عبر حسابه علي مقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن الاغنية ملك لـ مصطفي حجاج والشركة منذ ما يقرب من ١٠ سنوات، ولكنه سمح للمطربين أن يغنوها دون اجراء اي تنازلات علي حقوق الملكية لذلك لا صحة للكلام المتداول حول تنازلهم علي حقوق الاغنية لعدد من المطربين.

جدير بالذكر أن النجم مصطفى حجاج سبق وأحيا واحدة من أقوى حفلاته للمرة الأولى بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ30 والذي رفع شعار كامل العدد، فى الثاني والعشرين من الشهر الجارى، وقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه التي تفاعل معها جمهوره، ومنها بتاع النعناع وخطوة وأنا بتقطع من جوايا وياباي ووداعك مر وحب مين ونصيبي وقسمتي وهتزهزه.

كما طرح مؤخراً مصطفى حجاج، أولى أغنيات صيف 2022 بعنوان "حب مين"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقي وسام عيد المنعم و هندسة صويتة هاني محروس وإنتاج NJ music.

ويواصل حالياً «حجاج» العمل بشكل يومي برفقة مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، من أجل تسجيل عدد من الأغنيات واختيار الأخرى لطرحها بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن حجاج طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد «ياباي»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب»، والمنصات الغنائية الإلكترونية.

وحقق مصطفى حجاج وهاني محروس نجاحات كبيرة للثنائي خلال عدة سنوات .