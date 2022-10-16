رابطة الأندية: من الصعب تأجيل أي مباريات في بداية الموسم

علَقَ اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة على أزمة ملعب النادي المصري في الموسم الجديد ، و البيان الصادر من مجلس إدارة النادي البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي .

و قال سويلم في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " المصري يرفض بشكل قاطع إقامة مبارياته على ستاد برج العرب ، و طالب مسئولوه بتأجيل المباراة حال عدم حل الأزمة ، وهو أمر صعب تنفيذه ، خاصًة في بداية الموسم ، حيث أن رابطة الأندية تريد إقامة المباريات في موعدها ، حتى لا تتكرر أزمات الموسم الماضي ، كما أنه حال إقامة مباريات المصري خارج برج العرب ، ستكون بدون حضور جماهيري ".

وأضاف : " رابطة الأندية لا تتحيز لأي نادِ على حساب الآخر ، و سيتم حسم الأمر غدًا ، و هناك اتجاه لإقامة مباريات النادي المصري على استاد السويس".

وشهدت الساعات الماضية، أزمة بشأن ملعب المصري في الموسم الجديد، حيث طلب النادي إقامة مبارياته على استاد هيئة قناة السويس أو استاد السويس الجديد، فيما قررت رابطة الأندية إقامة مبارياته على استاد الجيش ببرج العرب، لعدم وصول الموافقات الأمنية.