ياسمين علي: شيرين من أهم الفنانات في الوطن العربي.. وأنا اتعلم منها الكثير

عبرت الفنانة الشابة ياسمين علي عن سعادتها البالغة وذلك بعد التصريحات التي قالتها عنها النجمة شيرين عبد الوهاب أثناء حلولها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة".

وقالت ياسمين في تصريحات صحفية، أن تتلقى إشادة من فنانة كبير بحجم شيرين عبد الوهاب، هو احساس لا يوصف شيرين فنانة كبيرة وأنا تربيت على ما قدمته من فن وصوت رائع لا مثيل له، ويكفي أنها وصفتني بأنني اشبه النجمة الكبيرة ماجدة الرومي وهو شعور لا امتلك القدرة على وصفه ولا اصدقه حتى الآن.

وأضافت ياسمين بقولها: شيرين انسانة من الدرجة الأولى، أنا اتعلم منها على المستوى الفني والشخصي وعندما استمعت لما قالته عني في برنامج "صاحبة السعادة" لم اصدق نفسي من الفرحة وفقدت القدرة على التعبير، امنيتي خلال الوقت الحالي ان اراها مرة أخرى وأن تكون بيننا جلسات طويلة، لكنني للأسف في حال رؤيتي لها سأفقد القدرة على التعبير وسأكتفي فقط بالاستماع لها.

