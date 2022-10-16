«العضو مش موجود»|أم تنهار لإهمال طبي تسبب بعاهة مستديمة لطفلها خلال عملية طهور..تفاصيل

عرضت فضائية “العربية” تقريرًا عن حادثة صادمة أثارت ضجة لطفل مصري فقد عضوه التناسلي بسبب خطأ طبي .

وقالت والدة الطفل "علي" والذي يبلغ من العمر 6 سنوات لـ برنامج "يحدث في مصر"، إن الأمر حصل بسبب عملية “الطهور”، موضحة أن الطبيب قال لها إنه أساء استخدام جهاز الكي.

وأكدت والدة الطفل ، أن جميع الأطباء الذين كشفوا عليه قالوا لها إنه لا يوجد لحالة ابنها علاج ، منوهة أن جهاز الكي الذي استخدمه الطبيب لا يستخدم في المطلق ، متابعة: "العضو مش موجود".

وأكدت والدة الطفل أنها رفعت دعاوي قضائية ضد الطبيب، وحولت القضية للنيابة العامة.

