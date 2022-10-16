اليوم.. قطع المياه عن مدينة كفر الزيات لإجراء أعمال صيانة

يبدأ فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، قطع المياه عن مدينة كفرالزيات لمدة 10 ساعات، وذلك من الساعة السادسة مساء اليوم الأحد وحتى الساعة الرابعة من فجر يوم الاثنين.

وأوضح الفرع، أن قطع المياه عن مدينة كفرالزيات خلال تلك المدة الزمنية المقررة، يأتى لإجراء استكمال الأعمال النهائية لإحلال وتجديد خط شارع سعد زغلول بقطر 250 ملى، وربطه بعدة شوارع فرعية وعمل قطعية بشارع المحكمة.

وناشد فرع الشركة، المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه، لاستخدامها خلال فترة الانقطاع للمياه عن المدينة، وحتى إعادة ضخ المياه مرة أخرى بشكلها الطبيعى.

