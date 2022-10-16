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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اصبروا شوية.. شوبير يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك بخصوص سافيو ونداي

سافيو
سافيو

وجه الإعلامي أحمد شوبير نصيحة إلى جماهير القطبين بعد أداء البرازيلي برونو سافيو، والسنغالي إبراهيما نداي في المواجهات الأولى.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "أطالب جماهير القطبين بالصبر على الصفقات وعدم التسرع في الحكم على النجوم الجدد".

وأضاف : "إبراهيما نداي لم يظهر بشكل جيد في اللقاء الأول أمام فلامبو، وفي اللقاء الثاني ظهر بشكل جيد".

وتابع : "برونو سافيو ظهر بشكل جيد في المواجهة الأولى أمام الاتحاد المنستيري، بينما لم يظهر بشكل جيد في اللقاء الثاني".

واختتم : "ولذلك الأفضل هو عدم التسرع في الحكم على أي لاعب، ومنح الصفقات الجديدة الفرصة والوقت قبل التقييم".

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