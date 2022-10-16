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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اجتماع من القاهرة للدعم.. 41 مليون شخص مهددون بالجوع في العالم العربي

أزمة غذاء في الوطن
أزمة غذاء في الوطن العربي

أزمة الجوع من الأزمات التي تهدد دولا كثيرة حول العالم بما فيها الدول العربية، وصفتها المنظمات الدولية بالكارثية، فالجوع يحصد الأرواح  كل 48 ثانية، وزادت مخاطر الجوع بشكل كبير مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

دول عربية تعاني من خطر الجوع 

القاهرة وتحرك لمكافحة الجوع 

دعا أعضاء مبادرة القضاء على الجوع بالمنطقة العربية، خلال اجتماعهم بالقاهرة المجتمع الدولي، إلى دعم الدول العربية المعرضة للخطر من خلال المساعدات الإنسانية المباشرة والتمويل، لا سيما الدول العربية ذات النمو المنخفض وتلك المتأثرة بالصراعات.

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وفي الحقيقة إن العالم واجه تحديات متعددة الأوجه في السنوات الأخيرة، كان لها عواقب وخيمة على الأمن الغذائي في مناطق عدة ومنها المنطقة العربية، وكان من أهمها:

التباطؤ الاقتصادي  

كان سبب أزمة الجوع “التباطؤ الاقتصادي” وزيادة في “ضغوط التضخم” وتقليص الحيز المالي في معظم البلدان العربية.

كما أن المنطقة العربية تعتمد بشكل كبير على "الواردات" لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، وقد أدى الضغط الأخير على سلسلة التوريد، والذي يرجع بشكل أساسي إلى الأزمة الأوكرانية، إلى حالة من التوتر والضبابية في البلدان العربية.

الدول الأكثر تضررا

فجميع البلدان العربية تواجه أزمة وباء كورونا وبجانب الأزمة الكبرى وهي الحرب الروسية الأوكرانية، جميع البلدان العربية تقريباً تأثرت بشكل أو بآخر بهاتين الأزمتين، بما في ذلك البلدان ذات الدخل المرتفع والتي تأثرت كذلك بسبب “ارتفاع الأسعار” ومشاكل سلاسل الإمداد، إلا أنه ووسط التحديات التي يشهدها العالم حالياً، مثل “التغير المناخي”، والنزاعات، كان التأثير واضحا على كل من لبنان واليمن والعراق.

ومن بين الخطوات التي تم اتخاذها لمساعدة البلدان المتضررة:

• مساعدة البلدان على تحويل النظم الزراعية والغذائية لديها لجعلها أكثر كفاءة وشمولية واستدامة وقدرة على الصمود.
• اقتراح حلول فورية مثل تسهيلات تمويل الواردات الغذائية.
• أما بالنسبة للمنطقة العربية، فالجميع يريد نهجاً جديداً لدعم البلدان على مستوى الاستراتيجية والسياسات، إضافة إلى البرامج والتدخلات الهادفة إلى تصميم وتطبيق نُهج وحلول استراتيجية مستدامة.
• بناء القدرات القيادية والتحليلية وقدرات صنع القرار للبلدان الأعضاء لإمدادها بالأدوات مثل البيانات والتنبؤات والمهارات لوضع السياسات الاستباقية وتنفيذها.

11 شخصا يموتون من الجوع كل دقيقة

الجوع يحصد 11 شخصا بالدقيقة

وكشفت منظمة مكافحة الفقر "أوكسفام" أن 11 شخصا يموتون من الجوع كل دقيقة، وأن عدد الذين يواجهون ظروفا شبيهة بالمجاعة في جميع أنحاء العالم قد زاد ستة أضعاف خلال العام الماضي.

فقد أوضحت المنظمة في تقرير بعنوان “فيروس الجوع يتكاثر”، أن عدد القتلى من المجاعة يفوق عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، الذي يقتل حوالي سبعة أشخاص في الدقيقة.

وقالت آبي ماكسمان، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة “أوكسفام أميركا”، إن "الإحصاءات مذهلة، لكن يجب أن نتذكر أن هذه الأرقام تتكون من أفراد يواجهون معاناة لا يمكن تصورها وحتى شخص واحد هو رقم كبير للغاية".

وبينت المنظمة الإنسانية أن 155 مليون شخص حول العالم يعيشون الآن في مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي أو ما هو أسوأ، متجاوزة العام الماضي بحوالي 20 مليوناً.

كما أشارت إلى أن نحو ثلثيهم يواجهون الجوع لأن بلادهم في صراع، وأضافت ماكسمان: "اليوم، دفع الصراع المستمر، والتداعيات الاقتصادية لكوفيد-19، وأزمة المناخ المتفاقمة، أكثر من 520 ألف شخص إلى حافة المجاعة".

وتابعت: "وبدلاً من محاربة الوباء، صارعت الأطراف المتحاربة بعضها بعضا، وفي كثير من الأحيان كانت الضربة الأخيرة ضد ملايين المتضررين بالفعل من كوارث الطقس والصدمات الاقتصادية".

وكانت وكالتان تابعتان للأمم المتحدة حذرتا في مارس الماضي، من أن المجاعة أصبحت بالفعل على أعتاب ملايين الأسر في 20 دولة.

كما أكدت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن 48 دولة مهددة بتداعيات أزمة الغذاء العالمية، نصفها معرض للخطر.

 كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي

41 مليون عربي مهددون بالجوع

وقالت إن 41 مليونا في العالم العربي معرضون لغياب الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة القيود على تجارة المواد الغذائية لتخفيف الوضع.

كما تصدر اليمن وجنوب السودان وشمال نيجيريا وسوريا ولبنان قائمة الدول العشرين التي تعاني من انعدام غذائي حاد، وفقا لتقرير "بؤر الجوع الساخنة" الذي نشرته منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي في مارس.

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يشار إلى أن برنامج الغذاء العالمي حذر في يونيو الماضي، من أن أكثر من 270 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، معظمهم في أفريقيا والشرق الأوسط، يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع تعرض الملايين لخطر الموت جوعا.

جدير بالذكر أن أسعار الغذاء العالمية تقترب من مستويات قياسية سجلتها في مارس الماضي، حين عصفت الحرب الروسية الأوكرانية بأسواق الحبوب الأساسية وزيوت الطعام.

الجوع أزمة الجوع الحرب الروسية الأوكرانية برنامج الغذاء العالمي أسعار الغذاء العالمية

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