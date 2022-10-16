ندية وإثارة كبيرة.. تاريخ مباريات كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية إلى المباراة المرتقبة بين عمالقة الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض، والمقرر إقامتها اليوم، الأحد الموافق 16 أكتوبر.

ويخوض برشلونة مباراة الكلاسيكو القادمة متصدراً جدول منافسات الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة جمعها من خلال الفوز في سبع مباريات والتعادل في مناسبة وحيدة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 22 نقطة بفارق الأهداف عن المتصدر.

لعب الفريقان ريال مدريد وبرشلونة معا فى الدوري الإسباني في 186 مباراة، حيث حقق برشلونة الفوز في 73 مباراة على ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد في 76 مباراة على برشلونة، وانتهت 36 مباراة بالتعادل بين الفريقين، وقد أحرز فريق الريال 295 هدفا في شباك برشلونة، بينما سجل البارسا 295 هدفا في شباك الفريق الملكي.