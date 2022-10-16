عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التدريب.. هبة عز العرب أول مذيعة نشرة على كرسي متحرك| فيديو

هبة عز العرب
هبة عز العرب

تحدثت هبة عز العرب عن تجربتها في تقلد منصب  وزيرة التضامن ليوم واحد، قائلة: "تخرجت في كلية الإعلام جامعة بني سويف بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت من أوائل الثانوية العامة".

وأضافت هبة عز العرب، خلال مداخلة عبر "سكايب" لـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنها التحقت بكلية الإعلام كهدف من أهدافها، وحلم من أحلامها أن تكون أول مذيعة على كرسي متحرك، موضحة أنها أوشكت على تحقيقه بالانضمام لإحدى القنوات الخاصة.

وأشارت "عز العرب" إلى أنها ستخضع للتدريب على قراءة النشرة، ومن بعدها ستكون أول مذيعة نشرة في الوطن العربي على كرسي متحرك.

ولفتت إلى أنها عضو بالمجلس القومي للمرأة عن إدارة الإعاقة، منوهة إلى أنها استطاعت أن تحول محنتها إلى منحة بفضل الثقة بالله، وبدعم والدها لها بعد وفاة والدتها.

هبة عز العرب توك شو وزير التضامن برنامج صباحك مصري المجلس القومى للمرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

نشر صورًا غريبة من غرفة نومه.. عريس يثير الجدل بقصة سحر سفلي أفسد حياته

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

بطش الدولار.. الأخضر يقفز بقوة عالميًا وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مأساة بالإسكندرية.. تأنيب الضمير يقود شاب للقفز من السادس بعد التسبب في موت أخيه

توقف عن تناوله فورا.. نوع من الأسماك ينتشر بالأسواق يسبب السرطان

خايف ومرتبك.. أول ظهور لعريس الاسماعيلية داخل قفص الاتهام (بث مباشر)

ترشيحاتنا

براءة حسن شاكوش في اتهامه بالإساءة للإعلامية ريهام سعيد

تشريع جديد.. الحبس 5 سنوات وغرامة 10 ملايين جنيه للمعتدين علي الأراضي الزراعية

يعيثون في الأرض فسادًا.. اعتداءات واقتحامات من مئات المستوطنيين للأقصى

حرب المسيرات في أوكرانيا|تقارير عن حصول بوتين على مساعدة خاصة جدًا من إيران

حريق إيفين.. قصة أسوأ سجون الرأي في إيران|فيديو

وزير السياحة يناقش ملف استرداد الآثار المصرية المهربة إلى بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غير مرئي.. تعرف على الفرق بين البكتيريا والفيروسات

لامع وجريء.. مي عمر تثير الجدل بفستان عيد ميلادها| شاهد

لن تتوقع.. طريقة واحدة فقط لحماية الأطفال من الحصبة

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

فيديو

مخدرات أم ثلج.. احتفال أحمد عبد القادر بعد هدفه يسبب أزمة

شابان متهوران يقلدان سائق طريق السويس.. فيديو جراف

تورمت عينيها.. ماذا حدث لـ غادة عبد الرازق داخل منزلها

تحذير عاجل.. تقلبات جوية وأمطار قوية بالمحافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

عبد المعطى أحمد

اليوم الذى نسيناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ