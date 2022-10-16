بعد التدريب.. هبة عز العرب أول مذيعة نشرة على كرسي متحرك| فيديو

تحدثت هبة عز العرب عن تجربتها في تقلد منصب وزيرة التضامن ليوم واحد، قائلة: "تخرجت في كلية الإعلام جامعة بني سويف بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، وكنت من أوائل الثانوية العامة".

وأضافت هبة عز العرب، خلال مداخلة عبر "سكايب" لـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنها التحقت بكلية الإعلام كهدف من أهدافها، وحلم من أحلامها أن تكون أول مذيعة على كرسي متحرك، موضحة أنها أوشكت على تحقيقه بالانضمام لإحدى القنوات الخاصة.

وأشارت "عز العرب" إلى أنها ستخضع للتدريب على قراءة النشرة، ومن بعدها ستكون أول مذيعة نشرة في الوطن العربي على كرسي متحرك.

ولفتت إلى أنها عضو بالمجلس القومي للمرأة عن إدارة الإعاقة، منوهة إلى أنها استطاعت أن تحول محنتها إلى منحة بفضل الثقة بالله، وبدعم والدها لها بعد وفاة والدتها.