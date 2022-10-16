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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"المبدع الصغير"..أول معرض لفن الرسم لأبناء الصحفيين

لوحات أبناء الصحفيين
لوحات أبناء الصحفيين

نظمت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين معرضاً فنياً لأبناء الصحفيين تحت عنوان «المبدع الصغير»  تضمن عشرات اللوحات الفنية التي أبدعتها أنامل أبناء الصحفيين بإشراف الفنان صفوت طاهر.

جانب من الافتتاح

تم  افتتاح المعرض بحضور ليلي إبراهيم الرفاعي ابنة الشهيد البطل العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعي قائد المجموعة 39 قتال بحرب أكتوبر، ونهلة أحمد حسن ابنة الشهيد أحمد حسن، أحد قادة وشهداء قوات الدفاع الجوي بحرب أكتوبر.

 كما حضر الافتتاح  أيمن عبدالمجيد سكرتير عام نقابة الصحفيين، وحسين الزناتي أمين الصندوق، و حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب، والفنان نبيل صادق رسام الكاريكاتير، والفنان محمد حاكم رسام الكاريكاتير، والفنان صفوت طاهر مشرف الدورة.


وشهد  المعرض أكثر من 30 طفلاً من أبناء الصحفيين المشاركين في الدورة التدريبية لمهارات الرسم، والتي نظمتها نقابة الصحفيين.

ابنة الشهيد الرفاعي مع المشاركين بالمعرض

 تم عرض مجموعة من اللوحات والرسومات الفنية البديعة التي رسمها الأطفال بعد مشاركتهم في الدورة التدريبية التي استغرقت ثلاثة أشهر.

وشمل المعرض قسماً للألواح الفنية الخاصة بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة من أبرزها ثلاث لوحات فنية للرئيس الراحل محمد أنور السادات وهو يؤدي التحية العسكرية للقوات المسلحة بعد تحقيق نصر أكتوبر المجيد، ولوحة بورتريه للسادات محاط بعلم مصر.

كما تضمن قسم اللوحات الفنية للأطفال المبدعين عدداً من اللوحات الفنية لحرب أكتوبر وعمليات عبور قناة السويس، واختراق خط بارليف المنيع،وصوراً للجندي محمد العباسي أول جندي رفع علم مصر بعد عبور قناة السويس،و مجموعة من الصور للجندي المصري أحمد إدريس صاحب فكرة استخدام الشفرة النوبية في الاتصالات في حرب أكتوبر لمنع إسرائيل من فك الشفرات السرية للمكالمات العسكرية.

وشمل  صورة بورتريه للرئيس عبد الفتاح السيسي تكشف التفاف الجماهير من أبناء الشعب المصري من حوله، وتظهر مشروعات الإعمار والتنمية التي تقودها الدولة حالياً ضمن أعمال الجمهورية الجديدة، فضلا عن قسم فني للحياة الريفية المصرية، والأحياء الشعبية وبعض أعمال الحرف اليدوية،و جانبا  للوحات التي تعبر عن الوحدة الوطنية من بينها عدة رسومات تعبر عن رسومات للمساجد الأثرية والكنائس التي تم رسمها بطريقة فن الجداريات عن طريق الفسيفساء.

 

 شملت الدورة  مجموعة من المحاور الفنية المتقدمة من أبرزها تعليم مهارات رسم الظل والنور، ومهارات عمل الماكيتات «فن العمارة»، ومهارات فن الجداريات عن طريق الفسيفساء، وتعليم مهارات معالجات الجرافيك والخداع البصري.


كما تضمنت تعليم استخدام ألوان الخشب والفلومستر والألوان المائية والزيتية، ومهارات الرسم والتلوين على السيراميك والزجاج والفخار، وتعليم مهارات الطباعة على الورق والملابس، فضلاً عن مهارات الرسم والتلوين على الزجاج.

المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين
المعرض الأول لفن الرسم لأبناء الصحفيين

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