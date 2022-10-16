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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بيرتاحوا.. هبة عز العرب تكشف حوارها مع وزيرة التضامن| فيديو

هبة عز العرب
هبة عز العرب

تحدثت هبة عز العرب،   عضو المجلس القومي للمرأة ، عن تجربتها في تقلد منصب وزيرة التضامن ليوم واحد، قائلة إنها شعرت بمشاعر مختلطة في هذا اليوم، متابعة: "شعرت أنها أم قبل أن تكون وزيرة.. وحمدت ربنا أنه يوم واحد لأن المهمة شاقة جدا، لأن الوزير تقريبا بيشتغل 24 ساعة، وسألت الوزيرة حضرتك بترتاحي إمتى؟، قالتلي مفيش وزير بيرتاح".

 

وأضافت هبة عز العرب، خلال مداخلة عبر "سكايب" لـ برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنها التحقت بكلية الإعلام، وحلم من أحلامها أن تكون أول مذيعة على كرسي متحرك، مشيرة إلى أنها أوشكت على تحقيقه بالانضمام لإحدى القنوات الخاصة.

 

أول مذيعة على كرسي متحرك 

وأشارت "عز العرب" إلى أنها ستخضع للتدريب، ومن بعدها ستكون أول مذيعة نشرة في الوطن العربي على كرسي متحرك.

 

 

هبة عز العرب برنامج صباحك مصري وزيرة التضامن توك شو منصب وزيرة التضامن ليوم واحد

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