المدير الفني المسئول.. أمير مرتضى يكشف حقيقة وجود أزمة بين إمام عاشور وفيريرا

علّق أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت حول وجود أزمة مع إمام عاشور لاعب الوسط.

وقال أمير مرتضى: "لا أرى أزمة في موقف إمام عاشور، وليس من الطبيعي أنه عندما لا يشارك لاعب في مباراة يتم السؤال هل هناك أزمة؟ ولا يوجد أي أزمة بين عاشور والجهاز الفني أو إدارة الكرة".

وأضاف المشرف على الكرة: "المدير الفني هو المسئول ويحدد من يشارك من عدمه في المباريات، وأنا المسئول عن الفريق وأؤكد أن الأمر ليس به أي أمور غير طبيعية".

وتابع: "الحديث عن تأخر لاعب عن الحضور للتدريبات أو توقيع غرامة مالية لا يخص أحد لأن طبيعي أن تحدث أي ظروف مختلفة لأي لاعب".

وشدّد أمير مرتضى على أنه لا يوجد خجل من الإعلان عن عقوبة لاعب إذا كانت تحتاج للإعلان، وإذا كان إمام عاشور معاقب أو مستبعد لأسباب غير فنية فسيتم الإعلان عنها" .

وقال المشرف على الكرة :" ليس من الطبيعي أن يشارك كل اللاعبين ويوسف أوباما أكبر مثال لأنه كان أساسيا لفترة كبيرة، والأن لا يشارك أساسيًا، هل هناك أزمة في ذلك؟