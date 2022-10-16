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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تشهد إطلاق خدمات جديدة للتمويل الاستهلاكي المتكامل.. تفاصيل

صدى البلد

صرح طارق الحسيني، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكى الجديدة، بأن التقلبات الاقتصادية والسياسية السريعة التي يشهدها العالم حاليًا وتبعاتها على الاقتصاد المحلي والتأثير المباشر على القدرة الشرائية للأفراد، أدت إلى زيادة الحاجة لخدمات التمويل الاستهلاكي باعتباره خيارا آمنا لدعم الاحتياجات الشرائية الاستهلاكية، مما يزيد من إقبال المتعاملين على النشاط بشكل أكبر، وذلك تحوطًا ضد مخاطر نقص السيولة، خاصة مع ارتفاع الأسعار والسقف الاستهلاكي للأفراد، والرغبة في اقتناء سلع ليصبح إحدى الأدوات الرئيسية الآمنة لسد الثغرات الاستهلاكية والمعيشية الضرورية.

وقال طارق الحسيني، خلال مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، بالقاهرة، إن مصر تشهد اليوم إطلاق شركة جديدة من نوعها تقدم نموذج أعمال جديدا غير مسبوق لشرائح المجتمع المختلفة بما يتناسب مع مقدرة المستهلك وتعزيز خدمات التمويل الاستهلاكي في مصر، وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف أن هيكل ملكية الشركة يضم مجموعة من أهم الكيانات العاملة في السوق المصرية بخطة طموحة لخدمة هذا القطاع الواعد، مدعومة بتشكيل مجلس إدارتها الذي يضم مجموعة من الكوادر ذوي الخبرات المتنوعة في مجال التمويل والتجزئة والتسويق والتكنولوجيا.

من جانبه، صرح حازم مدنى، العضو المنتدب، بأن الشركة حصلت على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية في شهر أبريل 2022 لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وهناك عدد من الجهات المشاركة بها، ومنها البريد للاستثمار بقيمة 30٪.
 

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