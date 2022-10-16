دفاع النواب: القوات المسلحة تبنت استراتيجية كبيرة رفعت بها قدراتها

أكد النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القوات المسلحة تبنت استراتيجية كبيرة رفعت بها قدرات الجيوش معتمدة علي أحدث أساليب العلم والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أيقنت أن الجيش لابد أن يكون على أهبة الاستعداد.

وثمن وكيل دفاع النواب، في كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب دور القوات المسلحة لدعم الجيش المصري وتأهيله، حتي حصل علي أعلي المستويات في التصنيف العاملي للجيوش خاصة في التسليح والتدريب علي احدث الأسلحة الإلكترونية والتكنولوجية، قائلا إن المتابع للحرب الأوكرانية كلها يري انها اعتمدت علي الحرب التكنولوجية.

وأضاف “المصري”، أن القوانين والاتفاقيات الخاصة بالقوات المسلحة تلقى تأييدا كاملا من كل أعضاء المجلس وذلك لثقته في القوات المسلحة التي لا تألو جهدا في الدفاع عن الوطن ووحدة أراضيه.