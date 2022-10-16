المستقبل بالاسكندرية يتوج ببطولة كأس السوبر للكرة السباعية

حقق فريق المستقبل بالاسكندرية ببطولة كأس السوبر للكرة السباعية، بعد فوزه على المصري القاهري بهدفين نظيفين.

واستقبل المركز الاولمبي بالمعادي المباراة التي اقيمت عصر اليوم السبت.

وسجل أهداف المستقبل علي محمد علي في الدقيقة الـ5 من عمر المباراة، ومحمود ياسر في الدقيقة الـ20 من عمر المباراة.

وحصل علي محمد علي لاعب المستقبل على جائزة افضل لاعب في المباراة.

وشارك المستقبل في كأس السوبر بعد حصوله على لقب بطولة الدوري المصري، بينما شارك المصري القاهري كبطل لكأس مصر.

وتعد هذه النسخة الثانية لبطولة كأس السوبر المصري.

ويذكر ان المصري القاهري حصل على لقب البطولة في نسختها الأولي.