البابا تواضروس يكرم محمد السلاب في اليوبيل الذهبي لكنيسة العذراء بمدينة نصر

كرم البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، النائب محمد مصطفى السلاب عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، خلال الاحتفال باليوبيل الذهبي بمرور ٥٠ سنة على إنشاء كنيسة السيدة العذراء والقديس اثناسيوس بمدينة نصر.



التكريم جاء بحضور، القمص أنطونيوس داؤود راعي وكبير كهنة الكنيسة، ووزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، وماهر عدلي منسق عام كنائس مدينة نصر ومصر الجديدة، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

وكان سابقا أعلن السلاب، على أنه سيكون هناك تعديلات تشريعية جديدة في قوانين الاستثمار لمواجهة التغيرات التي حدثت في المشهد الصناعي العالمي وخصوصا أن هناك سباق لجذب استثمارات عالمية، مشيرا إلى أن مصر محظوظة الفترة الماضية وتحديدا خلال آخر 6 سنوات عن طريق إنشاء البنية التحتية القوية والغاز والكهرباء والطرق والمدن الصناعية المتكاملة.

وقال النائب محمد مصطفى السلاب، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية عقب كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية لا بديل عن الصناعة والزراعة لمواجهة تلك الأزمات، مشيرًا إلى أنه بسبب نقص العملة الصعبة على خلفية انسحاب بعض المستثمرين، وهو ما أدى إلى وجود إشكالية كبيرة في عمليات الاستيراد.