فالفيردي يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد أمام برشلونة بالدوري الإسباني

تقدم ريال مدريد على نظيره برشلونة بهدفين نظيفين، في المباراة التي تجمع بين الفريقين، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

تفاصيل الشوط الأول:.

تصدى لونين في الدقيقة الرابعة لتسديدة من رافينيا لاعب برشلونة.

واحتسب تسلل على حساب فريق برشلونة في الدقيقة 6.

سدد فينسيوس كرة خطيرة على مرمى برشلونة في الدقيقة 7 ولكن دفاعات برشلونة تتصدى لها وتحولها ركلة ركنية.

تسلل على فريق ريال مدريد في الدقيقة 10.

سجل بنزيما الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 12 بعدما سدد فينسيوس كرة ليتصدى لها تير شتيجن لترتد إلي بنزيما ويسجل الهدف الأول.

تسلل على فريق برشلونة في الدقيقة 16.

خطأ في منتصف الملعب لـ بوسكيتس ضد فالفيردي في الدقيقة 22.

ليفاندوفيسكي يضيع هدف محقق لـ برشلونة أمام ريال مدريد بعدما تلقى عرضية من رافينيا ولكنه يضيعها في الدقيقة 25.

ديمبلي يتلقى عرضية رائعة ولكنه يضيعها في الدقيقة 27.

بطاقة صفراء ضد فينسيوس بعد عرقلة ديمبلي في الدقيقة 30.

ضربة مرمى لفريق ريال مدريد في الدقيقة 32.

فالفيردي يسجل الهدف الثاني لـ ريال مدريد أمام برشلونة في الدقيقة 35.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: ميندي، ألابا، ميليتاو، كارفاخال.

خط الوسط: مودريتش، تشواميني، توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، فالفيردي، كريم بنزيما.

وجاء تشكيل برشلونة كالأتي :



حراسة المرمى: تير شتيجن



خط الدفاع: بالدي و جارسيا و كوندي وروبرتو



خط الوسط: بوسكيتس و بيدري و دي يونج



خط الهجوم: رافينها و ليفاندوفسكي و ديمبلي.

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.