إزالة 153 حالة تعدٍ بمحافظة كفرالشيخ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ20

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها، لاسترداد أراضى الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.





وتمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجه 20، اليوم الأحد، من إزالة 23 قرار تعدى على مساحة 13 فداناً، و13 قيراطاً، و13 سهماً، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه الـ 20، تمكنت الحملة من إزالة 153 حالة تعدٍ على مساحة 13401 متراً ،و 13 فداناً و13 قيراطاً و13 سهماً، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات.

وأشار إلى أنه يتم إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.