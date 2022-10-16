عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 153 حالة تعدٍ بمحافظة كفرالشيخ ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ20

جانب من الإزالات
جانب من الإزالات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حملات المرحلة الثالثة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها، لاسترداد أراضى الدولة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية من أجل التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول وعدم التهاون في استرداد حق الدولة وفرض سيادة القانون.
 

رصف عدد من الطرق في مدن محافظة كفر الشيخ.. صور

غداً.. فصل الكهرباء عن 9 مناطق بدسوق في كفر الشيخ


وتمكنت حملات المرحلة الثالثة من الموجه 20، اليوم الأحد، من إزالة 23 قرار تعدى على مساحة 13 فداناً، و13 قيراطاً، و13 سهماً، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، وحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه منذ بدء المرحلة الثالثة من الموجه الـ 20، تمكنت الحملة من إزالة 153 حالة تعدٍ على مساحة 13401 متراً ،و 13 فداناً و13 قيراطاً و13 سهماً، موجهاً الأجهزة التنفيذية بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات.

وأشار إلى أنه يتم إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

كفر الشيخ استرداد أراضي الدولة محافظ كفر الشيخ التنمية المحلية السيسي محافظة كفر الشيخ إزالة التعديات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 2 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

موضوعات متعلقة

رصف عدد من الطرق في مدن محافظة كفر الشيخ.. صور

غداً.. فصل الكهرباء عن 9 مناطق بدسوق في كفر الشيخ

استخراج 100 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات في كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد مدرسة الشقة الابتدائية ويوجه بتفعيل مجموعات التقوية

رفع 2009 أطنان مخلفات وقمامة من 14 مركزاً ومدينة بكفرالشيخ.. صور

توريد 18 ألفاً و458 طن أرز شعير في كفر الشيخ

ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح ناري وهيروين بكفر الشيخ

انخفاض في درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة على كفر الشيخ

ترشيحاتنا

كيف كانت تعامله..7 صور تكشف علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها | شاهد

ارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد 16-10-2022

قفزة في أسعار زيوت الطعام.. الحرب الروسية والاستيراد والتجار في قفص الاتهام

برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

تطوير القدرات العسكرية.. 5 رسائل للرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم 2/ 0 على برشلونة في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان.. دنيا بطمة تثير ضجة في أحدث ظهور

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

شمسي وقمري.. نسرين طافش بإطلالة كاجوال تكشف رشاقتها

جيب شورت.. رانيا يوسف بإطلاله جريئة تكشف أنوثتها| شاهد

فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

مصطفى كامل يجمد عضوية سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيله للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ