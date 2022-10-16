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رئيس التحرير
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برلمان

طاقة النواب: تشجيع السيارات الكهربائية والتحويل للغاز على رأس أولوياتنا

لجنة الطاقة والبيئة
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة حسام عوض الله  ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة وخالد عبد المولى أمين سر اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.

وعرض عوض الله الخطة المقترحة لقطاع الكهرباء ومنها إنتاج الكهرباء وتنمية مصادر الطاقة من الطاقة المتجددة الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وترشيد الاستهلاك الكهربائي  وتحويل مصر لمركز محوري لتداول الكهرباء والبرنامج النووي المصريومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما استعرض النائب حسام عوض الله خطة عمل اللجنة المقترحة فيما يخص قطاع البترول وجاء على رأس الأجندة ملف انتاج البترول والزيت والغاز في مصر، وترشيد استهلاك البترول والغاز وبرامج وآليات تطوير وتحديث قطاع البترول متابعة استراتيجية الطاقة المتكاملة واستراتيجية الطاقة وفق رؤية مصر 2030

وتوصيل الغاز للمنازل مناقشة التوسع في المنتجات البترولية وتطوير معامل التكرير والتوسع في إنشاء معامل جديدة والاتفاقيات والتعاون الدولي  واتفاقيات الاكتشاف والتنقيب عن الغاز والبترول وملف صناعة البتروكيماويات والطاقة الهيدروجينية وخطة الوزارة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي وانشاء ألف محطة تموين للغاز الطبيعي.

وأكد حسام عوض الله أيضا أن الملف مهم خاصة في ظل سياسة الدولة للتوجه للطاقة النظيفة صديقة البيئة ومنها التحول للغاز الطبيعي.  

وقال عوض الله، إن ملف تشجيع السيارات الكهربائية والتوجه للسيارات صديقة البيئة يمثل توجه للدولة خاصة مع اقتراب مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

التعاون الدولي مجلس النواب الكهرباء كهربا شرم الشيخ التنقيب عن الغاز طاقة الرياح

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