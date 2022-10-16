صناعة النواب توصي بعقد لقاء مع رئيس الوزراء لمناقشة مشاكل القطاع

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، بضرورة عقد اجتماع يضم أعضاء لجنة الصناعة مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة ووزير المالية؛ نظرا للوضع الحالي للصناعة ومواجهة التحديات والعقبات بجانب قيام النواب بعرض وتقديم بعض الحلول المقترحة لبعض المشكلات.

وأكد معتز خلال الاجتماع، أثناء مناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي أنه قبل لقاء اللجنة بالوزراء المعنيين لمواجهة التحديات التي تواجه الصناعة، مطلوب من كل نائب باللجنة ورقة عمل بالأزمات والعقبات التي تواجه الصناعة ووضع الحلول طبقا لإمكانية الدولة وسيتم مناقشتها في اللجنة لتشجيع الصناعة في تلك الظروف لعرضها علي الجهات المختصة.

وشدد معتز على العمل والبحث والفحص الجيدا باللجنة لما يقرب من ثلاث سنوات للإلمام بكل ما يواجه الصناعة من تحديات وأصبحنا نعرف جيدا الأزمات التي تواجه الصناعة، مشيرا إلى ضرورة حماية الصناعة المصرية.

وطالبت النائبة إيفلين متى بضرورة تحديد موعد للقاء رئيس الوزراء بحضور الوزراء المعنيين لمناقشة مشاكل الصناعة وخاصة المصانع المغلقة والمهددة بالغلق.

فيما قالت نيفين الكاتب أمامنا مهمة حقيقية كأعضاء لجنة صناعة لحماية البسطاء من العمال بجانب أصحاب المصانع ، مؤكدة أن الصناعة هي الأمل للشارع المصري، مشددة على ضرورة عقد لجنة استماع مع المصنعين للاستماع لهم بعد لقاء الوزراء المعنيين .

وشدد النائب علاء قريطم على ضرورة دعم القطاع الخاص والعمال لأن هناك مصانع في طريقها للغلق ما سيتسبب في مواجهة وعكة اقتصادية كبري ، طالبا بضرورة تقديم المساعدة للقطاع الخاص، قائلا: فدورنا ندعم ما تبقي من الصناعة كي ننقذها لان اسوء نتيجة هي تسريح العمال ولابد من خطوات جدية لتفادي أزمات كبري .

وأفاد جمال فؤاد بأن العملية الاقتصادية في العالم تعاني وليست الأزمة في مصر فقط بل عالميا، ولكن هناك أولويات وخاصة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، موجها سؤال، لرئيس الوزراء ما هي الأساسيات المطلوبة كي نسير عليها؟.