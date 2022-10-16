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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

الخارجية اليمنية: تعنت الحوثي مع مساعي السلام يؤكد عدم اكتراثها بمعاناة المواطنين

صدى البلد

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن تعنت مليشيات الحوثي في التعامل مع مساعي إحلال السلام في اليمن تؤكد عدم رغبة المليشيات في تحقيق السلام وعدم اكتراثها بمعاناة اليمنيين وبإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعيشونها.
ودعا وزير الخارجية -خلال لقائه مع سفير فرنسا لدى اليمن جان ماري صافا، وفقا لقناة اليمن الفضائية- إلى مقاربة أممية ودولية واقعية في التعامل مع مليشيات الحوثي بعد أن اتضح للمجتمع الدولي طبيعتها العدوانية وتهديدها للأمن والسلم في اليمن والمنطقة.
وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية قدما كل ما يمكن للانتقال من حالة الحرب إلى السلام حرصا في المقام الأول على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار، إلا أن مليشيات الحوثي تملصت من استحقاقات السلام وتسعى لإفساد كل ما تم تحقيقه من فوائد للشعب اليمني خلال الشهور الماضية.
من جانبه، أكد السفير الفرنسي وقوف بلاده مع الشرعية في اليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الأزمة وإحلال السلام، مشددًا على دعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.

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