برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

أعلنت وزارة القوى العاملة "إدارة التشغيل بالداخل"، عن توفير 100 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهرياً ، فضلا عن توفير تأمين صحى وإجتماعى ، ووسائل انتقالات من أقرب نقطة تجمع وذلك للعمل في شركة كونسينتركس العالمية في مجال خدمة العملاء ، وعنوانها مدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن فرص العمل المتاحة وفرتها الوزارة في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين ، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والإستثمارى لإستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى العاملين بها من ذوي القدرات الخاصة ، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى في الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى القدرات .

وأضافت الوزارة ،أن التقديم يتم في مقر إدارة التشغيل بالداخل بالدور الرابع بديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة ، ويشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عالى مناسب ، وإجادة اللغه الإنجليزية من مستوى جيد إلى ممتاز ( تحدث وكتابة ) ، والسن حتى 40 سنة ، وشهادة التأهيل الإجتماعى ، للعمل في وظيفة خدمة عملاء كتابية.