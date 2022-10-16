عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

صدى البلد

أعلنت وزارة القوى العاملة "إدارة التشغيل بالداخل"، عن توفير 100 فرصة عمل لذوى القدرات الخاصة من أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية برواتب  تبدأ من 3500 جنيه شهرياً ، فضلا عن توفير تأمين صحى وإجتماعى ، ووسائل انتقالات من أقرب نقطة تجمع وذلك للعمل في شركة كونسينتركس العالمية في مجال خدمة العملاء ، وعنوانها مدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن فرص العمل المتاحة وفرتها الوزارة في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين ، والتواصل مع شركات ومنشآت القطاع الخاص والإستثمارى لإستيفاء نسبة الـ 5% من إجمالى العاملين بها من ذوي القدرات الخاصة ، وتفعيل دور مكاتب التفتيش العمالى في الرقابة والمتابعة على الشركات لتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بذوى القدرات .

وأضافت الوزارة ،أن التقديم يتم في مقر إدارة التشغيل بالداخل بالدور الرابع بديوان عام الوزارة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة ، ويشترط في المتقدمين الحصول على مؤهل عالى مناسب ، وإجادة اللغه الإنجليزية من مستوى جيد إلى ممتاز ( تحدث وكتابة ) ، والسن حتى 40 سنة ، وشهادة التأهيل الإجتماعى ، للعمل في وظيفة خدمة عملاء كتابية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يتراجع بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 2 في الدوري الإسباني

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق واستقرار البيض

ترشيحاتنا

كيف كانت تعامله..7 صور تكشف علاقة شيرين عبد الوهاب بشقيقها | شاهد

ارتفاع اليورو.. أسعار العملات الأجنبية في ختام تعاملات الأحد 16-10-2022

قفزة في أسعار زيوت الطعام.. الحرب الروسية والاستيراد والتجار في قفص الاتهام

برواتب تبدأ من 3500 جنيه.. القوى العاملة توفر 100 فرصة عمل لذوي القدرات

تطوير القدرات العسكرية.. 5 رسائل للرئيس الصيني في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم 2/ 0 على برشلونة في الدوري الإسباني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالستان.. دنيا بطمة تثير ضجة في أحدث ظهور

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

شمسي وقمري.. نسرين طافش بإطلالة كاجوال تكشف رشاقتها

جيب شورت.. رانيا يوسف بإطلاله جريئة تكشف أنوثتها| شاهد

فيديو

بالدفن والخنق.. تسريبات جديدة لفيديوهات إعدام الكتاكيت بالأراضي الزراعية بسبب أزمة العلف

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

نجله تاجر مخدرات.. حقيقة تضرر شخص من رجال الشرطة بكفر الشيخ

مصطفى كامل يجمد عضوية سكرتير نقابة الموسيقيين ويحيله للتحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ