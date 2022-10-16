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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان.. زوارق حربية إسرائيلية تخترق المياه الإقليمية.. تفاصيل

لبنان واسرائيل
لبنان واسرائيل

قال الجيش اللبناني، اليوم الأحد، إن زوارق حربية إسرائيلية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية عدة مرات في منطقة تقع قبالة رأس الناقورة بالقرب من حدود البلدين.

وأضاف الجيش في بيان أن هناك أربع انتهاكات، حيث دخلت الزوارق الحربية لمسافة عدة مئات من الأمتار داخل المياه الإقليمية اللبنانية، وأن السلطات تبحث هذه الانتهاكات مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته لم تعبر الحدود البحرية اللبنانية.

وأشار لبنان وإسرائيل الأسبوع الماضي إلى موافقتهما على اتفاق يحدد الحقوق البحرية لكل منهما.

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وفي وقت سابق، أعلن رئيس لبنان، ميشيل عون، موافقة بلاده على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقال عون، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تاريخي”، مشيرا إلي أن “الاتفاقية تتوافق مع المطالب اللبنانية وتحفظ حقوق لبنان”.

وأضاف أن لبنان لم يقدم أي تنازلات جوهرية ولن يدخل في أي نوع من أنواع التطبيع المرفوض”.

وأكد عون، أن لبنان حصل على كامل حقل قانا النفطي دون دفع أي تعويض”.

وقال الرئيس اللبناني: “حصلنا على ضمانات أمريكية وفرنسية لاستئناف الأنشطة النفطية في المياه اللبنانية”.

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