أفشة يظهر مع أيمن أشرف في تدريب الأهلي اليوم.. شاهد

شارك مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي صوراً جديدة من مران الفريق رفقة اللاعب أيمن أشرف، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: "لا تجعل هدفك أن يكون أفضل من شخص ما بل إن تكون أفضل من نفسك في وقت سابق".

ونجح النادي الأهلي في التأهل إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري بثلاثية نظيفة في إياب دور الـ32 امس السبت على ملعب السلام.

وأحرز أهداف مباراة العودة للنادي الأهلي، أحمد عبد القادر هدف وحمدى فتحي هدفين.

كانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والاتحاد المنستيري في تونس انتهت بفوز الأهلي بهدف دور رد أحرزه المدافع محمد عبد المنعم، ليضع قدما في دور المجموعات قبل مباراة الإياب.