أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية عن الجلسة الأولى لمحاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بضرب زوجته.

وحضر اليوم إلي محكمة جنح الإسماعيلية، العريس المتهم بضرب زوجته في أولى جلسات محاكمته بتهمة الاعتداء بالضرب المبرح على زوجته.

وبدأت محاكمة عريس الإسماعيلية برئاسة المستشار عمر حسن عبدالمجيد نصار، وحضور هشام خالد وكيل النائب العام ومحمد قطب أمين السر وكشفت مصادر نيابية أنه وفقا للتحقيقات التي ما زالت تجري في القضية ؛ يواجه الزوج المتهم بالتعدي، اتهامين بالضرب والاحتجاز.

وقالت المصادر، أن التهمة الأولى الموجهة للزوج؛ هي احتجاز المجني عليها "مها محمد"، بدون أمر أحد الحكام، مقيِّدًا حركتها كما يواجه المتهم تهمة إحداث الإصابات المبينة بالتقرير الطبي عمدا بالمجني عليها، لأنه قام بصفعها على وجهها، ولكمها في عينيها اليسري، وانهال على رأسها بالضرب؛ حتى أحدث إصابتها على النحو المبين بالتقرير.

و قال عريس الإسماعيلية في التحقيقات، إن زوجته كانت دائما تهدده في حالة وقوع أي مشاجرة بينهم باستدعاء ريهام سعيد وفضحه عبر القنوات الفضائية،

وأضاف أن زوجته كانت غير راضية على عيشتها معه وكانت تطلب الطلاق في كل خلاف، وتذهب لأسرتها، وتترك منزل الزوجية لمدة تصل لـ 40 يوما، وهو السبب الي دفعه لرفض ذهابها لهم عشان يحافظ على بيته من الخراب والاحتفاظ بعلاقته بزوجته.

وخلال التحقيقات قال إن كل الاصابات نتيجة اصطدام المجني عليها بأثاث منزلها، وانكر كل الاتهامات التي وجهتها العروس له

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وأكدت المصادر أنه تم استدعاء شقيق عريس الإسماعيلية؛ للاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من اتهامات في واقعة الاعتداء علي مها زوجة شقيقه وقرر المستشار عمر حسن عبدالمجيد نصار، رئيس محكمة جنح قسم ثان الإسماعيلية، تأجيل محاكمة عبدالله إلى 23 أكتوبر للاطلاع على أوراق القضية.

من جانب آخر قال أحمد محمود والد عبد الله عريس الإسماعيلية إن ابنه مظلوم من كل التهم التي وجهتها له زوجته مها محمد المعروفة إعلاميا بـ عروس الإسماعيلية.

وقال أحمد، في بث مباشر إن عروس الإسماعيلية زوجة ابنه كانت بتخرج من المنزل دون علمه، وهذه أحد أهم الأسباب التي تسببت في وجود خلاف كبير بين ابنه وزوجته مها.

ومن جانبه، نفى محامي عريس الإسماعيلية التصريحات التي نسبت لوالد عبدالله حول ضرب ابنه لزوجته بسبب مرضها النفسي، مؤكدا أن هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة وأنهم طلبوا من القاضي، تأجيل المحاكمة لحين الإطلاع على أوراق القضية بالكامل.