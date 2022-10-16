سموحة 2001 يفوز على طلائع الجيش ويعتلي قمة ترتيب دوري الجمهورية

حقق فريق كرة قدم سموحة مواليد 2001 الفوز على نظيره فريق طلائع الجيش بنتيجة 1 - 0 في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن بطولة دوري الجمهورية.

وبهذه النتيجة، يواصل الفريق تألقه، ويصل إلى النقطة التاسعة بعد تحقيق الفوز الثالث على التوالي ليتصدر جدول ترتيب دوري الجمهورية للناشئين.

وحقق الفريق، الفوز في المباراتين السابقتين على كلاً من الزمالك والأهلي وذلك في إطار مباريات دوري الجمهورية للناشئين موسم 2022-2023 .

وشهدت مباراة اليوم، منافسة قوية بين الفريقين، و أحرز اللاعب محمد سعيد “مكرونة” هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

ويضم الجهاز الفني للفريق حسين عامر مدير فني، أحمد عز مدرب، أسامة الشاذلي مدرب حراس المرمى، محمد أحمد إداري الفريق، عماد حمدي أخصائي علاج طبيعي، محمد صلاح مُدلك.