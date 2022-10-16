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رئيس التحرير
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أخبار البلد

عفو رئاسي.. إخلاء سبيل عمرو نوهان و25 آخرين من المحبوسين احتياطيا

صدى البلد

أعلنت لجنة العفو الرئاسي اخلاء سبيل المحامي عمرو نوهان و 25 من المحبوسين احتياطيا .

ووجهت لجنة العفو ، الشكر، لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية وزملائه بلجنة العفو الرئاسي، مثمنا هذه القرارات ومؤكدا على العمل على استمراريتها.


ومن جانبه قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تم الإفراج عن 26 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا.

وأضاف كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "منذ أيام تم الإفراج عن 70 شخصا أيضا"، لافتا: "اللجنة أفرجت عن ما يزيد عن ألف شخص حتى الآن".

وأوضح كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي،: "الإفراج عن المحبوسين يتم بالتنسيق والعمل مع جهات عديدة على رأسهم وزارة الداخلية والنيابة العامة"، مضيفا: "عمل اللجنة يخضع للدستور والقانون".

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