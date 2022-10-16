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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم نفاد التذاكر.. دعاية مكثفة لحفل جورج وسوف بالإسكندرية.. صور

جورج وسوف
جورج وسوف

امتلأت شوارع وميادين الإسكندرية ببانرات حفل  سلطان الطرب چورج وسوف،  المقرر أن يحييه يوم 29 أكتوبر الجاري في أليكس أرينا بچويل فيستيفال.


وطرحت الشركة المنظمة للحفل، مساء أمس  فئة إضافية لإتاحة الفرصة لجمهور الفنان چورج وسوف عقب نفاد التذاكر بعد 48 ساعة من طرحها.

ووجه چورج، مؤخراً رسالة إلى جمهوره فى مصر عبر صفحته على "فيس بوك" قائلا: "آه يا إسكندرية، اشتقنا يا أهلي في مصر".


وتعد أليكس أرينا هي " المنطقة  الخاصة بالحفلات الغنائية بچويل فيستيفال الاسكندرية - بفندق جولدن چويل"  التي تستقبل عدد كبير من النجوم لإحياء عدة حفلات وأبرزهم النجوم تامر حسني، محمد حماقي،تامر عاشور، أحمد شيبه، أدهم سليمان.

سلطان الطرب 
من المقرر أن يقدم سلطان الطرب العديد من أغانيه الشهيرة مثل" سلف ودين"،" سهرت الليل"،" بيحسدوني"،"الحب الكبير"، "صباح الفل على العشاق"، "كلام الناس"، "طبيب جراح"، و"علم قلبي الشوق".


وتصدر الفنان چورج وسوف، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، فور الإعلان عن حفله في الإسكندرية.

جورج 2
جورج 2
جورج 3
جورج 3
جورج
جورج
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