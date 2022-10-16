السفارة المصرية بالرياض تنظم دورة كرة قدم للمقيمين بالمملكة

تنظم السفارة المصرية بالرياض دورة كرة قدم ويشارك فيها المصريون المقيمون بالسعودية من مختلف المدن المملكة بحيث يمثل عن كل محافظة مصرية فريق.





ودعت اللجنة المنظمة للبطولة المشاركون من المحافظات المصرية بمختلف المدن السعودية لحضور حفل مراسم لإجراء القرعة الخاصة بالبطولة التي أقيمت مساء اليوم الاحد.

وجاءت الفرق المشاركة مقسمة الى ٤ مجموعات لتمثل كل مجموعة ٤ فرق بمحافظات مختلفة حيث شملت المجموعة الأولى محافظات القاهرة الفيوم الغربية الشرقية والمجموعة الثانية الإسكندرية أسيوط الدقهلية الإسماعيلية والثالثة القليوبية بني سويف كفر الشيخ المنيا والرابعة الجيزة سوهاج المنوفية البحيرة.



