عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفارة المصرية بالرياض تنظم دورة كرة قدم للمقيمين بالمملكة

ملعب دورة كرة القدم
ملعب دورة كرة القدم

تنظم السفارة المصرية بالرياض دورة كرة قدم ويشارك فيها المصريون المقيمون بالسعودية من مختلف المدن المملكة بحيث يمثل عن كل محافظة مصرية فريق.


 

txt

وزير الشباب بمؤتمر البارالمبية لإعداد خطة دورة باريس 2024: الرياضة منظومة متكاملة وليست كرة قدم فقط

txt

كرة يد وملاكمة.. أهم منافسات البعثة المصرية اليوم في دورة ألعاب البحر المتوسط

ودعت اللجنة المنظمة للبطولة المشاركون من المحافظات المصرية بمختلف المدن السعودية لحضور حفل مراسم لإجراء القرعة الخاصة بالبطولة التي أقيمت مساء اليوم الاحد.

 

وجاءت الفرق المشاركة مقسمة الى ٤ مجموعات لتمثل كل مجموعة ٤ فرق بمحافظات مختلفة حيث شملت المجموعة الأولى محافظات القاهرة الفيوم الغربية الشرقية والمجموعة الثانية الإسكندرية أسيوط الدقهلية الإسماعيلية والثالثة القليوبية بني سويف كفر الشيخ المنيا والرابعة الجيزة سوهاج المنوفية البحيرة.


  

السفارة المصرية بالرياض المصريون المقيمون بالسعودية المحافظات المصرية المدن السعودية المصريون بالسعودية الجالية المصرية بالسعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 0-0 في الدوري الإنجليزي

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

جابلها صليبي.. قصة تعرض شيرين عبد الوهاب للضرب على يد شقيقها

بسبب صلاح ..الجماهير المصرية تشن هجوما على مهاجم ليفربول..شاهد

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

رد فعل النادي.. كيف تصرّف الأهلي بشأن احتفال أحمد عبد القادر ؟

ترشيحاتنا

رسائل هامة من الملك سلمان في افتتاح أعمال مجلس الشورى السعودي

ما أفضل صيغة للصلاة على النبي ؟.. الإفتاء تحدد الأكثر ثوابا

ميلان يفوز على هيلاس فيرونا 2-1 في الدوري الإيطالي

مشكلة مركبة.. أبو العينين: تغليظ العقوبة ليس كافيا لمواجهة التعدي على الأراضي الزراعية

حسام حبيب متواجد لدعم شيرين عبدالوهاب في المستشفى.. اعرف أخر التطورات

أحمد موسى مهنئًا القاهرة الإخبارية بانطلاقها قريبًا: سعداء بها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تطور إطلالات دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل.. صور

بعد تصدر التريند.. إطلالات جذابة لـ إلهام شاهين

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غريبة بالفول المدشوش

بتشل لو وقفت على سجادة الصلاة..كيف يعيش عريس الغربية مع السحر الأسود؟

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ