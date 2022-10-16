شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

قدم مذيع موقع "صدى البلد" طارق موسى، تغطية حول واقعة احتراق شقة عريس الدقهلية قبل فرحه بأيام قليلة.

شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية واقعة محزنة بعد أن احترقت شقة الزوجية قبل زفاف العروسين بعدة أيام، بعدما اشتعلت النيران في إحدى الغرف ما أدى لاحتراق باقي غرف الشقة والتهمت النيران محتوياتها.

صدمة الأهل

وسادت حالة من الحزن والبكاء أهل بيت “اسماعيل بكر” 25 عاما وهو الشاب الذي احترقت شقته.

وقال " بقالى سنين بكون نفسي وبصرف على نفسي، أبويا رجل مريض وربنا عالم أنا كونت نفسي إزاي والشقة عشان اصرف على نفسي كل حاجة راحت بعد ما كنا فرحانين ومستعدين للفرح يوم الأربعاء الجاي وجهزنا الشقة والكل فرحان لينا اننا هنجوز خلاص وفجاة كل حاجة راحت، والشقة ولعت، تعب السنين دي كلها وشقايا راح والحزن ملا حياتنا، مش عارف هاعمل إيه وهعوض الحاجات دي إزاي في حاجات انا جايبها بالقسط هعوض كل ده إزاى وهعمل إيه".

كان نفسي أفرح بيه.. كلمات مؤثرة من والد العريس

وقال والده" أنا راجل مريض منذ فترة وابني بيكافح ويصرف على نفسه وبيجيب ليا العلاج وبيشتغل عشان يكون أسرة وبيت، كان نفسي افرح به قبل ما يحصلي حاجة ، الشقة دي تعب فيها كثير عشان يطولها وعشان يعمل أسرة كان نفسي انى اعمل ليه حاجه ارجوكم ساعدوه، وبناشد أهل الخير يقفوا معاه ؛ كل حاجة راحت وكل حاجة اتحرقت والفرح ما بقاش في فرح دلوقتي أرجوكم ساعدوه"

وقال عم العريس “ اسماعيل شاب بتشتغل وهو لسه عنده 10 سنين لحد ما يقف على رجليه ويكون نفسه بيشتغل عامل عادي ملوش مصدر رزق تانى ، ماصدقنا ربنا كرمه وجهز الشقة يقوم كل شيء يروح كده ده عليه ديون وفرحه اتأجل ، وبناشد اهل الخير يقفوا معه ويساعدوه عشان يبدأ يجهز نفسه البلد كلها حزينة أرجوكم ساعدوه”