أخبار التعليم | وزير الاتصالات: التكنولوجيا تتيح للشباب فرص للمنافسة في سوق العمل.. عميدة كلية بنات عين شمس تشهد حفل تخرج دفعة 2022

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



وزير الاتصالات: التكنولوجيا تتيح للشباب فرصا للمنافسة فى سوق العمل

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال لقائه مع طلاب جامعة عين شمس أن جائحة كورونا أدت إلى تسريع وتيرة الرقمنة، وخلق فرص كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أنه وفقا لتقرير عالمى تم تطبيقه على آلاف الشركات من دول مختلفة فقد ارتفع عدد الشركات التى ترغب فى رقمنة عملها من 25 % قبل الجائحة إلى 64 % بعد أسابيع من الجائحة؛ مشيرا إلى التوجه العالمى نحو الشراكة بين الإنسان والتكنولوجيا فى تخصصات مثل الذكاء الاصطناعى وسلاسل الكتل والواقع الافتراضى والواقع المعزز وهو الأمر الذى نتج عنه تغير فى عدد وطبيعة الوظائف بشكل كبير فى أنحاء العالم.



حفل استقبال للطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة العريش

شهد الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش في شمال سيناء، يرافقه الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات، وبحضور الدكتور هند عبد الحميد عميد كلية العلوم العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد سلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أمجد الظريف وكيل الكلية لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.



محافظ الفيوم يشهد جلسات مؤتمر دور البحث العلمي في مواجهة التغيرات المناخية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، جلسات مؤتمر “دور البحث العلمي في مواجهة تحديات التغيرات المناخية”، برئاسة الدكتور عرفة صبري جمعة، رئيس المؤتمر، ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم، الأحد، بقاعة الاحتفالات الكبرى.



دعا الطلاب للمشاركة.. رئيس جامعة أسيوط: حياة كريمة وحدت مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى

شهدت جامعة أسيوط إنطلاق وقائع فعاليات " ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة "، تحت رعاية وبحضور الدكتور أحمد المنشاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون للتعليم والطلاب والدكتور خالد عبد الناصر مدير القطاع التنفيي بمؤسسة حياة كريمة، والمهندس مينا ابراهيم منسق عام حياة كريمة ، والدكتور محمد سامى القاضى منسق مساعد حياة كريمة بأسيوط وبمشاركة نخبه من عمداء وكليات الجامعة.



كلية التربية النوعية بسوهاج تحتفل بطلابها الجدد وتفتتح معرضًا للمشغولات الفنية

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الاحتفال الذي نظمته كلية التربية النوعية لاستقبال طلابها والقدامي بالعام الدراسي الجديد، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف علي الكلية والدكتورة لمياء شعبان أبو زيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



عميدة كلية بنات عين شمس تشهد حفل تخرج دفعة 2022

نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية البنات جامعة عين شمس حفل التخرج الرسمي لطالبات كلية البنات جامعة عين شمس دفعة 2022، بحضور رؤساء أقسام الخريجات المكرمات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

داخل متحف الحضارة.. رسائل أطفال مصر للعالم بشأن التغيرات المناخية

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الآن، فعاليات المعرض الفني "رسالة أطفال مصر للعالم"، لتعريف العالم بالتغيرات المناخية من خلال الرسم والأعمال الفنية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، ومن داخل المتحف القومي للحضارة المصرية، وبحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وزيرة البيئة: التوعية بقضايا المناخ في غاية الأهمية.. وتعاونا مع التعليم

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، انها تتوجه بالشكر لأولياء أمور الطلاب المشاركين في معرض رسالة أطفال مصر للعالم لتعريف العالم بالتغيرات المناخية.



أسرة من أجل مصر المركزية بحلوان يزرعون شجرة باسمها داخل جامعة الإسكندرية

شارك ٣٠ طالبا وطالبة من اسرة من اجل مصر المركزية بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان ومدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والدكتور أحمد إبراهيم نائب رائد الاسرة، وياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان، في فعاليات الملتقى الثاني لأسرة طلاب من اجل مصر بالجامعات المصرية والذي أقيم تحت شعار " معاً نبني جمهورية جديدة" ويقام الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.