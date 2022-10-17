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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 : علاقة عاطفية جديدة

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحوت اليوم، قد يستكشف البعض قوائم العقارات اليوم أو يستثمرون الأموال في الصناديق المشتركة.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 : انتهاء المشاكل

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

قد يتخلص البعض من المشكلات الصحية التي يواجهونها مؤخرًا. تقول التوقعات الفلكية اليومية قد تطبخ الزوجة أو الأم شيئًا لطيفًا لك وقد يجعلك سعيدًا، قد تسمح لك حالتك المالية المستقرة بتحقيق رغباتك وشراء الأشياء التي تريدها بالفعل لتحسين حياتك.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد يحصل البعض على زيادة في الراتب أو يتم ترقيتهم إلى المناصب.

توقعات برج الحوت صحيا

حاول تجنب السفر أو القيادة اليوم، قد يدلل البعض أنفسهم من خلال الاستمتاع بتدليك الرأس أو سبا الشعر.

توقعات برج الحوت عاطفيا

إنه يوم رائع للتواصل مع شريكك وإزالة كل شكوكك، قد يجد العزاب شخصًا لبدء علاقة بمساعدة مواقع المواعدة عبر الإنترنت، قد يقضي الأزواج أيضًا أمسية رائعة ورومانسية.

توقعات برج الحوت خلال الأيام المقبلة

قد يكون الآباء مشغولين بالأنشطة الدينية، قد يؤدي وصول الضيوف إلى المنزل إلى إبقاء هالة المنزل سعيدة.

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