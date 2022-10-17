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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 : ذكرى سنوية

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

تشير توقعات برج الجدي اليوم، أولئك الذين هم في رحلة عمل أو ترفيه قد يشعرون بالإحباط أو الإرهاق.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الجدي.. حظك اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 : خسارة في العمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 16 أكتوبر 2022 .. خسارة مالية لهؤلاء الأشخاص

برج الجدي وحظك اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022

سيكون هذا يومًا ممتازًا بالنسبة للبعض، قد تحصل على فرصة لإظهار إمكاناتك الفعلية في العمل، قد تحصل معرفتك بالمجال على تصفيق كبار السن، أولئك الذين يعملون في مجال العقارات، قد يحصلون على فرص جيدة اليوم، لقاء العائلة، قد تخطط ربات البيوت لحفلة عيد ميلاد أو ذكرى سنوية وهناك الكثير للاستمتاع به على الجبهة الداخلية.

توقعات برج الجدي مهنيا

قد تبدأ في التركيز على مهارات الاتصال الخاصة بك للحصول على فرص عمل جديدة، قد يحالف الحظ وكلاء العقارات وأصحاب الأعمال الحرة.

توقعات برج الجدي صحيا

قد يجعلك النظام الغذائي غير المتوازن وأنماط النوم المضطربة تشعر بالإرهاق، خذ قسطًا كبيرًا من الراحة وحاول أن تبقى رطبًا.

توقعات برج الجدي عاطفيا

تجنب أي نوع من المواجهة أو الجدال مع شريكك، من الجيد أن تكون صادقًا مع حبيبك.

توقعات برج الجدي خلال الأيام المقبلة

تسير الأمور على ما يرام وقد تقضيها مع أطفالك وأحبائك،قد يستمتع البعض بالأنشطة المثيرة والترفيهية اليوم.

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