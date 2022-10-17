أخبار التعليم| اليوم.. جامعة القاهرة التكنولوجية تستقبل طلاب الدبلومات الفنية لإجراء المقابلة الشخصية.. احصل على فرصة للدراسة في الأردن عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن عقد ندوة بعنوان التعليم الاعلامي بالجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة تنظمها كلية الاعلام الأربعاء ١٩ اكتوبر .

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، أستاذ تربية ووراثة الدواجن جامعة عين شمس انه على الرغم من التقدم الكمى والنوعى الكبير في القطاعات المختلفة من صناعة الدواجن، فإن الصناعة لا تزال تواجه العديد من التحديات على أساس عالمي.

أعلنت إدارة البعثات بوزاة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سفارة مصر في عمان، أفادت بأن جامعة الشرق الأوسط الأردنية تقدم منحتين دراسيتين، الأولى لدرجة البكالوريوس، والثانية لدرجة الماجستير، وذلك للعام الجامعى 2022-2023، معفاة بالكامل من رسوم الساعات المعتمدة، وذلك فى جميع البرامج والتخصصات المطروحة التى تواكب التطور الرقمي واحتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية

تستقبل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اليوم، طلاب الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات، المتخلفين عن أداء المقابلة الشخصية الإجبارية التي يتم من خلالها تحديد قبول الطالب في الجامعة التكنولوجية من عدمه.

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، منذ بداية الفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٢ .