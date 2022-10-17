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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| اليوم.. جامعة القاهرة التكنولوجية تستقبل طلاب الدبلومات الفنية لإجراء المقابلة الشخصية.. احصل على فرصة للدراسة في الأردن عبر هذا الرابط

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الماضية، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

إعلام القاهرة تنظم ندوة بعنوان التعليم الاعلامي بالجامعات العربية والتكنولوجيا

 

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن عقد ندوة بعنوان التعليم الاعلامي بالجامعات العربية والتكنولوجيا المعاصرة تنظمها كلية الاعلام الأربعاء ١٩ اكتوبر .

 

أستاذ وراثة دواجن يكشف عن التحديات التي تواجه صناعة الدواجن

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة، أستاذ تربية ووراثة الدواجن جامعة عين شمس انه على الرغم من التقدم الكمى والنوعى الكبير في القطاعات المختلفة من صناعة الدواجن، فإن الصناعة لا تزال تواجه العديد من التحديات على أساس عالمي.

 

احصل على فرصة للدراسة في الأردن .. عبر هذا الرابط

أعلنت إدارة البعثات بوزاة التعليم العالي والبحث العلمي، أن سفارة مصر في عمان، أفادت بأن جامعة الشرق الأوسط الأردنية تقدم منحتين دراسيتين، الأولى لدرجة البكالوريوس، والثانية لدرجة الماجستير، وذلك للعام الجامعى 2022-2023، معفاة بالكامل من رسوم الساعات المعتمدة، وذلك فى جميع البرامج والتخصصات المطروحة التى تواكب التطور الرقمي واحتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية

 

اليوم.. جامعة القاهرة التكنولوجية تستقبل طلاب الدبلومات الفنية لإجراء المقابلة الشخصية

تستقبل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اليوم، طلاب الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات، المتخلفين عن أداء المقابلة الشخصية الإجبارية التي يتم من خلالها تحديد قبول الطالب في الجامعة التكنولوجية من عدمه.

 

جامعة حلوان تعلن أسماء المشاركين بملتقى الطلاب الأول .. 22 الجاري

أعلنت جامعة حلوان عن تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية بمختلف المجالات الفنية والثقافية والرياضية والعلمية والجوالة، منذ بداية الفصل الدراسي الاول للعام ٢٠٢٢ .

 

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