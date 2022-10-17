اليوم.. جامعة القاهرة التكنولوجية تستقبل طلاب الدبلومات الفنية لإجراء المقابلة الشخصية

تستقبل جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، اليوم، طلاب الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات، المتخلفين عن أداء المقابلة الشخصية الإجبارية التي يتم من خلالها تحديد قبول الطالب في الجامعة التكنولوجية من عدمه.

وأوضحت الجامعة أنه ينبغي علي خريجي الدبلومات الفنية ثلاث وخمس سنوات، التوجه اليوم الإثنين الموافق 17 أكتوبر إلى الجامعة لإجراء المقابلات الشخصية الإجبارية التى يتم من خلالها تحديد قبول الطالب بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية من عدمه.

ويقوم أعضاء اللجان المشكلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بتقييم الطلاب المرشحين وفقا للمعايير الخاصة بطلاب الجامعات التكنولوجية.

وتقام المقابلات الشخصية في تمام الساعة التاسعة صباحاً بمقر الكلية، كما أكدت الجامعة علي ضرورة إحضار الطالب صورة البطاقة الشخصية وبطاقة الترشح.

وكان قد قال الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة أُنشِئت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتتضمن 6 برامج جديدة وهم: برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، برنامج الميكاترونكس، برنامج الأوتوترونكس، برنامج تكنولوجيا المعلومات (IT)، برنامج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، برنامج تكنولوچيا البترول.

وأضاف، أن الجامعة شأنها شأن جميع الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة تخصص علمي (علوم، ورياضة) وطلاب الدبلومات الفنية والمعاهد الفنية، لكن بنسب مختلفة، فيتم قبول نسبة 20% من طلاب الثانوية العامة، و80% من طلاب الدبلومات الفنية من مختلف التخصصات، مضيفا أنه يجب على الطلاب سواء طلاب الثانوية العامة أو طلاب الدبلومات الفنية أن يجتازوا اختبار القدرات في البداية، وأن يكون مجموع الطالب مطابق لمتطلبات التنسيق.

وأكمل أن الجامعة التزمت بجميع شروط القبول التي تم وضعها من مكتب التنسيق، مؤكدا أن الجامعة جامعة حكومية وليست خاصة لذلك يجب أن تلزم بجميع تعليمات مكتب التنسيق، وأنه بكل تأكيد مع جود اختبارات سوف يكون هناك مقبولين وهناك راسبين، وأن هذا الأمر عائد على مقدرة الطالب .