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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول معيد كفيف في تاريخ جامعة سوهاج: كنت أخشى ألا أُقبل

صدى البلد

وجه عربي نعمان أول معيد كفيف بجامعة سوهاج، للدكتور مصطفى عبدالخالق التحية، مشددًا على أنه بذل جهدا كبيرًا جدا في قرار تعيينه يوم الخميس الماضي، حيث عقد جلسة طارئة لمجلس القسم، موضحًا: «سيكون موجودا غدا في جلسة الكلية حتى يرعى قرار التعيين، إلى أن يحصل على كل الموافقات الإدارية اللازمة».

 

وأضاف نعمان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc: «استجابة رئيس الجامعة كانت كبيرة، وفضّل ألا أتعب كثيرًا وبخاصة أنني اول معيد، تقديرا منه، وأنا أشكره كثيرا، حيث التحقت بقسم إعلام سوهاج 2018 وكنت أول كفيف يلتحق بالقسم منذ تأسيسه، وكان ذلك تحديا قويا، فقد كنت أخشى ألا أُقبل».

 

وتابع، أنه عندما قُبل واجها تحديا أكبر، وهو إثبات الذات: «اجتهدت وكنت الأول دائما، أنا أول كفيف يحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من مرحلة الليسانس في جامعة سوهاج، وهذا الأمر أفخر به كثيرًا».

 

كما وجه الشكر لأساتذته والأساتذة الذين درسوا له من أقسام أخرى في المواد المشتركة على الجهد المبذول، حتى يخرج جيل متميز من الإعلاميين يستطيع تسليط الضوء على ما تقوم بع الدولة المصرية من إنجازات.

 

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