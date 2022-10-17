عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو لجنة الصناعة: عملنا على تهيئة مناخ الاستثمار لمدة 7 سنوات

علاء قريطم، عضو لجنة
علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القيادة السياسية عملت منذ أكثر من 7 سنوات على تهيئة الأوضاع والمناخ لجذب الاقتصاد في كل أنحاء مصر، وذلك عبر إنشاء مدن جديدة حتى يصعد الاقتصاد المصري ليكون موائما للاقتصاد العالمي، ولكن وبسبب تعرض مصر لعدد من الأزمات البسيطة كباقي دول العالم فقد أثر ذلك بالضرر على المجتمع.

 

وأضاف «قريطم»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والمذاع على فضائية «CBC»، أن جائحة فيروس كورونا عطلت التنمية الاقتصادية المصري، والتي كان تأثيرها على مصر أقل من باقي دول العالم.

 

وأوضح أن الحكومة عليها تقديم حلولا خارج الصندوق في إطار الاستثمار حتى تتوافق مع الظروف الحالية للمستثمر المصري، متابعا: «أحنا كمستثمرين بنعاني من مشكلات، وبنحلها باللجان تحت قبة البرلمان وبنطلب تعديل للكثير من القوانين علشان نقدر نوصل للي يرضي المستثمر ويتوافق مع الشكل اللي عايزينه يكون موجود في مصر، ونطلب من الحكومة والهيئات أن يكون لديها مرونة في الإجراءات والابتعاد عن الروتينية».

 

واستطرد: «أنا واثق أن المؤتمر الاقتصادي المقبل سيكون فيه حلول جذرية ترضي المواطن والشعب المصري، ومصر دولة محورية وفيها بنيه تحتيه كبرى تخدم الاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي، وعايزين الناس تقتنع أكثر وسرعة في الاستثمار من المستثمرين الأجانب والمحليين».

لجنة الصناعة مجلس النواب المناخ الإقتصاد المصرى فيروس كورونا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مباشر الآن 1-0 في الدوري الإنجليزي

أول صورة لـ حسام حبيب أمام المستشفى لمؤازرة شيرين عبد الوهاب.. شاهد

شقيق شيرين عبدالوهاب: المستشفى قدم للنيابة مستندات تثبت تعاطيها المخدرات

مفاجأة .. شقيق شيرين عبدالوهاب: اختي لم تصاب بقطع في الرباط الصليبي وانا من نشر ذلك |فيديو

ألفت إمام: رفضت العمل مع الزعيم.. وابتعدت عن التمثيل بسبب مسلسل دنيا سمير غانم

والدة شيرين عبدالوهاب: بنتي كانت هتطردتني انا وبناتها من البيت تحت تأثير المخدرات .. فيديو

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد 0 - 3 في الدوري الإسباني

هاني شاكر ونادية مصطفى.. مصطفى كامل يستدعي نقيب الموسيقيين السابق| تفاصيل

ترشيحاتنا

انتحار شيرين عبد الوهاب ..مفسرة أحلام تكشف سرها منذ شهر مارس الماضى

أنباء عن مقتل السفير اليمني السابق لدى إثيوبيا أمام منزله في صنعاء

موقف فيريرا من الرحيل عن الزمالك لتدريب وولفرهامبتون.. تفاصيل

هل رؤية الميت في المنام بحالة سيئة دليل عذابه؟.. الإفتاء: تحذير للأحياء

يشبه طريقة فايلر.. نجم الأهلي يكشف كيفية تعامل كولر مع الفريق

مفيش إخواني واحد استشهد في حرب 56.. يوسف الحسيني: الإخوان حرقوا القاهرة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب الموت المفاجئ.. مخاطر الأكل الكثير على صحة الكبار والأطفال

تطور إطلالات دنيا بطمة قبل وبعد عمليات التجميل.. صور

بعد تصدر التريند.. إطلالات جذابة لـ إلهام شاهين

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. أكلة غريبة بالفول المدشوش

فيديو

السحر السفلي بوّظ حياتي..عريس يصوّر غرفة نومه ويثير الجدل على السوشيال ميديا..فيديوجراف

شقى العمر والجهاز كله راح.. احتراق شقة عروسين بالدقهلية قبل الفرح بأيام

أولى جلسات محاكمة عريس الإسماعيلية.. ووالده يكشف تفاصيل لأول مرة

مكة تخرط الملوخية.. وابن النني يصف محمد صلاح بحماه المستقبلي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

نهى زكريا

ماما كانت صح

اﻟﻤﺰﻳﺪ