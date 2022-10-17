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توك شو

عضو مجلس اتحاد الصناعات: المؤتمر الاقتصادي المقبل يعتبر فرصة حقيقية لمصر

صدى البلد

قال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المؤتمر الاقتصادي المقبل يعتبر فرصة حقيقية لمصر، حيث أنه سيكون بمثابة مؤتمر للاستثمار، لأن ما تحتاجه مصر في المرحلة الحالية هو دعوة الاستثمار الأجنبي بسبب وجود نقص شديد في الاحتياطي النقدي من الدولار.

 

وأضاف «البهي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على فضائية «CBC»، أنه في ظل الأزمات المتلاحقة والتوترات العالمية فهناك الكثير من الصناعات المهاجرة، وتستطيع مصر حاليا بعدما أنجزت القيادة السياسية الجزء الأكبر من البنية التحتية وتطوير الموانئ أن تكون مصنع العالم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

 

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية طرح رئيس مجلس الوزراء طرح جيد بخصوص الأراضي الصناعية والتي كانت أحدى أكبر العوائق أمام القطاع الصناعي المصري، متابعا: «تم التوجيه من قبل القيادة السياسية بإعطاء تلك الأرض بحق الانتفاع أو ثمن الترفيق، وده شئ مسبوق في السياسة المصرية، وأهم شئ أننا نجيب مستثمرين بضوابط ومحددات معينة».

 

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