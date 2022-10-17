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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

يشبه طريقة فايلر.. نجم الأهلي يكشف كيفية تعامل كولر مع الفريق

صدى البلد

أكد ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يسير بخطى جيدة مع الفريق خاصة في أول ظهور رسمي أمام الاتحاد المنيستري في ذهاب وإياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ماهر همام نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "أسلوب لعب السويسري مارسيل كولر مع النادي الأهلي يشبه إلى حد كبير رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق الأحمر والذي قدم المعادلة الصعبة مع القلعة الحمراء من حيث الأداء والنتيجة وتحقيق البطولات أيضاً".

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وأضاف:"كولر مدرب كبير وعلى مستوي وطموحات النادي الأهلي وأتمنى أن يوفق في مهمته الحالية مع القلعة الحمراء".

الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للإسماعيلي بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة بدون راحة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي في بداية منافسات الدوري الممتاز.

واجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛  للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة الأخيرة.

 

وحرص الجهاز الفني على التأكيد للاعبيه خلال الاجتماع على ضرورة التركيز في المباراة القادمة وأهميتها في انطلاق مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

 

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية في الجيم وتدريبات متنوعة بالكرة في بداية المران، قبل أن يقود كولر اللاعبين لتنفيذ بعض الفقرات الفنية والتكتيكية في تقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

 

وقاد ميشيل يانكون ثلاثي حراسة المرمى بالفريق؛  محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في تدريبات متنوعة شهدت جوانب فنية مكثفة لثلاثي حراسة المرمى.

 

وفاز الأهلي على اتحاد المنستيري التونسي في إياب الدور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال إفريقيا بنتيجة ٣-٠ في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب الأهلي we السلام.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي والمحدد لها الأربعاء المقبل في انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد.

 

 

 

 

 

 

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