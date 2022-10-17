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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ردًا على منتقدي احتفال "عبد القادر".. إعلامي: عندنا قواضي كبيرة في المنظومة الرياضية!!

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه ضد احتفال أحمد عبد القادر لاعب النادي الاهلي، بهذه الطريقة، بعد فوز المارد الأحمر على الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا.

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وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، أعتب على أحمد عبد القادر في احتفاله الذي يشبه احتفال لاعب في دوري كرة السلة الإمريكي، لأنه هناك اختلاف في الثقافات بين المجتمعات، وفي الحقيقة أحمد عبد القادر قدم مباراة كبيرة جدًا أمام الاتحاد المنستيري.

وأضاف، هناك العديد من القواضي لا حصر لها في المنظومة الرياضية، والحديث عن احتفال أحمد عبد القادر كأزمة أمر مثير للشفقة، أصبحنا نتحدث عن أمور جانبية لا تستحق الحديث عنها، فمثلًا إعلان الأهلي خطوات البدء في إنشاء ستاد الأهلي الجديد لن يشغل أحد، لكن براءة محمد عثمان محامي النادي الاهلي من سب وقذف مرتضى منصور سيشغل الكثيرين.

وأتم، أحنا عندنا قواضي لا حصر لها في المنظومة الرياضية وطول الوقت ساكتين «سكتم بكتم!» لكن حاجة زي دي كلهم بيلبسوا بدلة الأبلة فطينة.

محمد شبانة أحمد عبد القادر النادي الأهلي الاتحاد المنستيري دوري ابطال افريقيا

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